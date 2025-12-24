快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

感冒別再要求開抗生素！不只殺不了病毒 醫揭2嚴重後果：日後無藥可醫

聯合新聞網／ 綜合報導
小峻醫師在臉書提醒，感冒別急著吃抗生素。 示意圖／ingimage
小峻醫師在臉書提醒，感冒別急著吃抗生素。 示意圖／ingimage

不少民眾感冒就醫時，常會要求醫師開立抗生素，希望症狀能快點好轉。對此，醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文提醒，一般感冒多半不需要使用抗生素，錯誤用藥反而可能對身體造成負擔。

⭐2025總回顧

小峻醫師指出，民眾熟知的「感冒」，在醫學上稱為急性上呼吸道感染，絕大多數是由病毒引起，而抗生素主要是用來治療細菌感染，對病毒並無效果。除非出現疑似細菌感染的情況，例如黃綠色鼻涕、濃痰或扁桃腺化膿等症狀，才會由醫師評估是否需要使用抗生素。

他也提醒，抗生素若在不必要的情況下使用，可能帶來兩大問題。首先是腸道菌叢失衡，抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸道內的好菌，導致腹瀉或消化不良；其次則是抗藥性風險，長期錯誤使用，可能讓細菌演化出抗藥性，未來真正需要治療嚴重感染時，反而面臨藥效降低甚至無藥可用的困境。

至於感冒期間該如何加速恢復？小峻醫師建議，民眾可從日常照護著手，包括多喝水、適量補充維他命以支持免疫系統，以及保持充足睡眠、不熬夜，讓身體有足夠時間修復。他也呼籲，每一次用藥決策都應建立在正確觀念與專業判斷上，避免濫用抗生素，才能真正守護健康。

抗生素 感冒 病毒 細菌

延伸閱讀

鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

月賺30萬all in！38歲男堅守3原則 累積2千萬資產全靠1檔ETF

最實在交換禮物！她抽中「300元套餐」食材全齊 網求賣場推整組

7-11超奇特門市名！他寄貨見「小腳腿」震驚 小編曝地名緣由

相關新聞

菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客...

買機票不能先偷看座位嗎？旅遊達人揭航空公司邏輯：不是乘客權利

近日有網友買機票後，想先查看系統分配的座位，再決定是否加購選位服務，卻不清楚該如何查詢。對此，旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文解釋，多數航空公司無法提前查看座位，其實並非技術問題，而是與航空公司的銷售邏輯有關。

中華郵政6月慘虧293億！王國材估今年淨利仍可達百億 年終有望4.4個月

受到美國對等關稅政策影響，中華郵政今年6月虧損293億元鉅額，中華郵政董事長王國材今天表示，受惠於下半年台股上揚及台幣匯率回貶，公司已成功轉虧為盈，今年11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達100億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

監理站通知他獲獎金6千元！中選條件曝光網友跪了：足堪表率

一名網友近日在 Threads 分享，突然接到監理站來電通知，自己獲選為「114年度優良職業汽車駕駛人」，並附上收據照片，內容寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸仟元整」。原 PO 笑稱，這筆獎金正好可以用來補貼即將到來的旅遊，開心道「有人幫忙贊助了」，貼文曝光後引發討論。

長豆、菜豆傻傻分不清？專家教你挑好豆：這1款燉煮最軟嫩

知名菜販廖炯程近日在臉書分享，受邀上廣播節目聊到不少家庭主婦最頭痛的食材之一——豆類。他直言，豆子堪稱菜市場裡的「終極大魔王」，外型相似、名稱混亂，一不小心買錯，回家料理口感不對，還可能被誤會廚藝退步。 廖炯程指出，目前正值豆類盛產季節，市場上最常見的可分為三大類。

感冒別再要求開抗生素！不只殺不了病毒 醫揭2嚴重後果：日後無藥可醫

不少民眾感冒就醫時，常會要求醫師開立抗生素，希望症狀能快點好轉。對此，張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文提醒，一般感冒多半不需要使用抗生素，錯誤用藥反而可能對身體造成負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。