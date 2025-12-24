感冒別再要求開抗生素！不只殺不了病毒 醫揭2嚴重後果：日後無藥可醫

不少民眾感冒就醫時，常會要求醫師開立抗生素，希望症狀能快點好轉。對此，醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文提醒，一般感冒多半不需要使用抗生素，錯誤用藥反而可能對身體造成負擔。

小峻醫師指出，民眾熟知的「感冒」，在醫學上稱為急性上呼吸道感染，絕大多數是由病毒引起，而抗生素主要是用來治療細菌感染，對病毒並無效果。除非出現疑似細菌感染的情況，例如黃綠色鼻涕、濃痰或扁桃腺化膿等症狀，才會由醫師評估是否需要使用抗生素。

他也提醒，抗生素若在不必要的情況下使用，可能帶來兩大問題。首先是腸道菌叢失衡，抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸道內的好菌，導致腹瀉或消化不良；其次則是抗藥性風險，長期錯誤使用，可能讓細菌演化出抗藥性，未來真正需要治療嚴重感染時，反而面臨藥效降低甚至無藥可用的困境。

至於感冒期間該如何加速恢復？小峻醫師建議，民眾可從日常照護著手，包括多喝水、適量補充維他命以支持免疫系統，以及保持充足睡眠、不熬夜，讓身體有足夠時間修復。他也呼籲，每一次用藥決策都應建立在正確觀念與專業判斷上，避免濫用抗生素，才能真正守護健康。

