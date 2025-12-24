衛福部明年新制！長照3.0上路、新冠疫苗全民接種、國保生一胎領10萬
2026年即將到來，衛福部公布明年新制，首先是長照司「長期照顧十年計畫3.0上路，將擴大長照給付對象，除原本服務對象外，新增全年齡失智且失能者，及評估期間符合衛福部健保署公告的急性後期整合照護計畫（PAC）收案對象，且符合長照需要2級以上，預估74.5萬人受惠。
疾管署則推出新冠疫苗擴大全民接種，明年起開放滿6個月以上全民接種新冠疫苗，開放時間自115年1月1日至2月28日止，後續視擴大接種情形再評估是否延長。並推動成人公費肺炎鏈球菌自明年1月15日起實施新疫苗轉換，提供20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）予65歲以上長者、55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等公費對象接種。
另，社保司針對國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險的本國籍新生兒的生母生育補助，第一、國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，每胎生育給付加生育補助至10萬元。
而未參加相關社會保險的本國籍新生兒生母，每胎生育也補助10萬元。雙生以上者，依比例增給。預估明年國保生育給付1萬3214人，未參加相關社會保險的本國籍新生兒生母7144人。
至於，明年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用最高金額，於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，其應自行負擔費用最高金額，即住院部分負擔上限，包括同一疾病每次住院部分負擔上限5萬7千元、全年累計住院部分負擔上限9萬5千元。根據健保署估算，影響人數約1.1萬人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。
