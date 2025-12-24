新北抽查255件寵物食品 5件不合格下架回收開罰32.5萬元

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保處前往監督不合格寵物食品封存程序。圖／新北市動保處提供
動保處前往監督不合格寵物食品封存程序。圖／新北市動保處提供

為落實寵物食品衛生安全監控，新北動保處每個月隨機前往寵物食品賣場執行例行性稽查及專案抽驗，今年度申報與外包裝標示已查核255件，病原微生物與有害物質已抽驗139件，經檢驗確認，有3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，均已要求業者下架回收，並依動保法裁罰32萬5000元。

動保處說明，為提升市售寵物食品標示正確性，動保處亦辦理產品申報與外包裝標示抽查，今年截至11月底共查核255件，其中54件標示內容與申報資訊不符，如營養成分、含量與廠商資訊不一致，均已要求業者限期改善。

另外，針對病原微生物與有害物質抽驗部分，共有5件不合格產品，包括「鮭魚粉」、「貓罐-鮪魚+牛肉」、「貓草雞肉片」、「海藻粉」及「愛貓餐罐（鮪魚+起司）」，確認含有重金屬汞或砷，或沙門氏菌超標。

動保處表示，已依規定通知業者立即下架回收及提出回收計畫書，並與消費者全面性的良性溝通處理退款貨事宜。目前已有3件完成銷毀，剩餘2件預計於年底前待業者清點下架回收數量，後統一執行銷毀程序。

動保處獸醫師黃士至指出，重金屬汞與砷可能來自水產原料或加工汙染，若長期攝食恐造成寵物神經系統、腎臟與消化道慢性損傷。業者若3年內累犯，將依次開罰5萬元、12萬5000元、25萬元，並公布其姓名、圖片與違法事實。動保處也將會同政風人員全程監督銷毀程序，確保不合格產品無法再流入銷售端。

動保處提醒，飼主選購犬貓食品時應留意外包裝中文標示，包括原料、添加物、營養成分、製造商資訊、原產地與適用寵物種類等，避免購買來源不明產品。如對商品有疑慮，可至農業部寵物食品申報網不合格專區或動保處官網查詢相關資訊，亦可撥打動保處服務電話(02)2959-6353洽詢。

動保處前往監督不合格寵物食品封存程序。圖／新北市動保處提供
動保處前往監督不合格寵物食品封存程序。圖／新北市動保處提供

