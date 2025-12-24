聽新聞
買機票不能先偷看座位嗎？旅遊達人揭航空公司邏輯：不是乘客權利
近日有網友買機票後，想先查看系統分配的座位，再決定是否加購選位服務，卻不清楚該如何查詢。對此，旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文解釋，多數航空公司無法提前查看座位，其實並非技術問題，而是與航空公司的銷售邏輯有關。
蓋瑞哥指出，對航空公司而言，「指定座位」本身就是一項可以販售的商品，而非乘客的基本權利。若旅客希望確定能坐在靠窗、走道，或與同行者相鄰的位置，就必須額外付費選位，這與透過官網或第三方平台購票並無差異。
至於為何不能「先看被分配到哪裡再決定要不要買位子」，蓋瑞哥直言，若系統提前顯示旅客被分到第一排或逃生門旁的大座位，多數人自然不會再花錢選位，因此航空公司在報到（Check-in）前，不會顯示實際座位，讓未付費旅客的座位成為不確定狀態。
他也形容，不加購選位等同於在玩「座位盲盒」，運氣好可能旁邊空位多、空間寬敞，運氣不好則可能被夾在中間座位。至於與旅伴被拆散的情況，蓋瑞哥也幽默表示，不妨換個角度看，或許正是旅途中難得的「清靜時光」。
