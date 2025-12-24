醫美診所護理師執行抽脂手術 立委呼籲衛福部嚴管
台灣民眾黨立委陳昭姿今天在黨團舉行「醫療黑幕揭開！抽脂手術竟可隨便做，人民健康被當賭注」記者會，指出近日接獲民眾陳情，播放影片揭發知名醫美診所由非醫師身分的護理人員，執行抽脂等侵入性醫療行為，要求衛福部嚴管醫美行業。出席與會的衛福部醫事司長劉越萍看完影片後表示，該案很明顯有密醫行為，護理師涉及密醫罪，違反醫師法第28條最重5年以下徒刑，該案件將交由檢調調查釐清。
