剴剴逝世2周年…社工陳抗批安置資源缺失 衛福部：已強化把關

受保母照顧等待安置的1歲男童剴剴，慘遭保母姐妹虐死，至今逝世滿2周年。社工集結衛福部前哀悼，怒批政府在案發後只喊政治口號，未縫補安置資源。花蓮縣社工工會理事黃浚嘉指出，家庭失能無法善盡照顧責任時，國家本應承擔最後責任，確保兒少能被接住，本案中剴剴卻未進入政治安置體系，失去應有保障暴露風險之中。衛福部回應，剴剴案後已強化安置流程把關。

社工工會要求政府對兒少權益道歉，並改善安置資源。黃浚嘉表示，家庭因貧窮、暴力或其他結構性因素，而無法善盡照顧責任時，國家本應承擔最後責任，確保每一位孩子都能被接住，即使剴剴未因虐待而喪命，長期遭受不當對待、忽視所造成的創傷，也可能在後續發展中，轉化為情緒調適困難，行為失控或人際適應受挫等後遺症，現行制度卻未具備承接高需求兒少的量能。

衛福部社家署長周道君說，剴剴案後衛福部對收出養流程全面檢討，加強公權力介入程度，兒少收出養決定，改由媒合機構評估後，由地方政府進行最終認定，若出養到完成收養的期間，兒少有安置需求，無法留在原生家庭，也改為耀球由地方政府統一安置，且比照一般兒少安置方式，不再由收出養媒合單位進行安置媒合，若需要由居家保母安置，則會提高訪視頻率，確保兒少安全。

社工工會指出，政府投入社會救助、公共托育資源不足，才讓剴剴外婆無力撫養他。周道君表示，全球收出養原則均要求家庭經濟不佳不可作為出養兒童理由，不能因為養不起小孩就將其出養，若家庭經濟收入面臨壓力，現行社安網脆弱家庭服務體系，社會救助法等層面，均有資源提供資持，即使不符合中低收入戶條件，養育子女遇負擔時，社安網也能開案協助，盡量避免出養孩童。

今天陳抗過程中，工會代表訴求「政府要道歉」，台北市社工工會副理事長沈曜逸更是面向衛福部，怒吼「聽到了嗎」。對此，周道君表示，剴剴案發後，衛福部門口很長一段時間均設有悼念區放置鮮花，對此案衛福部「非常傷痛、極度遺憾」，但仍希望從過去不幸事件「往前看」，積極尋求制度面改善。 兩年前的今天，男童剴剴因遭保母虐待最終不幸離世。社工工會上午前往衛福部悼念剴剴，希望政府能夠道歉，並承擔制度崩壞的責任。記者林澔一／攝影 兩年前的今天，男童剴剴因遭保母虐待最終不幸離世。社工工會上午前往衛福部悼念剴剴，希望政府能夠道歉，並承擔制度崩壞的責任。記者林澔一／攝影

