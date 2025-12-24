台灣兒童齲齒率達46.3% 童綜合醫院成立台中首家「口腔親善之家」

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
童綜合醫院是台中第一家成立「口腔親善之家」計畫的醫院，是繼北醫、雙和、彰基及高醫後的全台第五家。記者黑中亮／攝影
童綜合醫院是台中第一家成立「口腔親善之家」計畫的醫院，是繼北醫、雙和、彰基及高醫後的全台第五家。記者黑中亮／攝影

台灣5歲兒童齲齒率高達46.3%，遠超過世界衛生組織建議的10%標準，顯示國內兒童口腔健康防護仍有極大改善空間；為此，衛生福利部響應成立「口腔親善之家」計畫的醫院，繼北部的北醫、雙和，中部彰基及南部的高醫之後，童綜合醫院成為全台第五家、台中一家，提供從出生到18歲的完整口腔照護服務。

童綜合醫院表示，「口腔親善之家」由跨專業團隊組成，集合婦產科、小兒科、兒童牙科、家庭牙科等醫師，加上護理師、營養師及社工師等，計畫特別強調「孕婦產檢加口檢」概念，從母親懷孕期間就開始口腔健康管理，並為0至5歲幼兒提供口腔預防保健服務，甚至提供初生兒兩次的免掛號費優惠，鼓勵家長重視口腔健康。

口腔醫學部營運長陳雅怡指出，計畫與小兒科及婦產科建立跨科綠色通道，強調嬰兒從0歲起就應接受口腔預防保健，而非等到口腔出現問題才就醫；這種預防性照護，不僅能避免孩子產生看牙焦慮，更能有效減少醫療支出與社會成本。

陳雅怡坦言，偏鄉家長對兒童牙齒保健的重視程度普遍不如都市家庭，對口腔衛教的認知仍有進步空間，為此，計畫特別提供高風險個案家庭訪視服務，針對偏鄉弱勢族群進行口腔衛生評估、清潔照護指導、氟化物使用教學及健康飲食建議，協助完善銜接牙醫醫療照護。

兒童牙科主任陳瑋玲表示，許多家長誤以為「乳牙蛀掉沒關係，反正會換牙」，這是錯誤觀念，乳牙若因蛀牙未處理，產生的細菌環境會直接影響恆牙萌發品質，甚至影響整個口腔健康，依據兒童牙醫學會建議，孩子應在1歲前進行人生第一次牙科檢查，透過早期介入，家長就應開始幫忙清潔，並使用含氟牙膏，正確的口腔清潔與飲食搭配方式，可從根本預防齲齒發生。

兒童牙科主任陳瑋玲表示，許多家長誤以為「乳牙蛀掉沒關係，反正會換牙」，這是錯誤觀念。記者黑中亮／攝影
兒童牙科主任陳瑋玲表示，許多家長誤以為「乳牙蛀掉沒關係，反正會換牙」，這是錯誤觀念。記者黑中亮／攝影

