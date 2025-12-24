快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

聽新聞
0:00 / 0:00

監理站通知他獲獎金6千元！中選條件曝光網友跪了：足堪表率

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Threads分享收到監理站頒發獎金。 示意圖／ingimage
一名網友在Threads分享收到監理站頒發獎金。 示意圖／ingimage

一名網友近日在Threads分享，突然接到監理站來電通知，自己獲選為「114年度優良職業汽車駕駛人」，並附上收據照片，內容寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸仟元整」。原PO笑稱，這筆獎金正好可以用來補貼即將到來的旅遊，開心道「有人幫忙贊助了」，貼文曝光後引發討論。

⭐2025總回顧

不少網友在留言區紛紛給予肯定，直言職業駕駛能獲獎相當不容易，「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」、「不違規的職業駕駛真的好少見，有料」、「在江湖走不挨刀不容易」、「都沒被檢舉也太厲害了」。

也有網友送上高度評價，「你很棒欸！我的工作環節有需要確認大客車司機連續三年有沒有違規，職業駕駛真的很少看到」、「你真棒，先祝福你旅遊愉快，也請繼續保持優良紀錄」、「優秀的職業駕駛值得表揚，更值得獲得獎勵」、「職業駕駛沒被開紅單真的足堪表率，優秀」。

公路局日前舉辦「114年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，今年共有458位職業駕駛經推薦及評選脫穎而出。公路局指出，獲選者須符合「連續三年無交通違規及肇事紀錄」、「五年內無不良刑事紀錄」等嚴格條件，能從全國約45萬名職業駕駛人中被選出，實屬難能可貴，也象徵高度自律與專業表現。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

監理站 交通違規

延伸閱讀

鋪滿巧拼也沒用！鄰居晚上7點就嫌小孩吵 她淚訴：前房客也被逼走

神缺還大坑？55K行政職5項工作掀論戰 支持者見一點太佛：超過行情

月賺30萬all in！38歲男堅守3原則 累積2千萬資產全靠1檔ETF

最實在交換禮物！她抽中「300元套餐」食材全齊 網求賣場推整組

相關新聞

感染症用藥「達比黴素注射劑」混入玻璃碎片 食藥署要求回收逾2.7萬瓶

用於治療感染症的「“永信”達比黴素注射劑（衛署藥製字第045704號）」疑似混入玻璃碎片，衛福部食藥署接獲醫院通報，要求...

影／高雄必比登肉燥飯名店吃到蝸牛 業者道歉、衛生局要求改善

一家高雄知名米其林必比登肉燥飯名店，被消費者爆料肉燥飯吃到最後一口發現吃到蝸牛，返家腹瀉3天，事後上網刷google評論...

衛福部明年新制！長照3.0上路、新冠疫苗全民接種、國保生一胎領10萬

2026年即將到來，衛福部公布明年新制，首先是長照司「長期照顧十年計畫3.0上路，將擴大長照給付對象，除原本服務對象外，...

入冬第2波大陸冷氣團明後最冷 北東低溫12度「一整天感受濕冷」

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今晚隨東北季風增強，迎風面降雨增加。明後兩天受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，中部以北低溫...

監理站通知他獲獎金6千元！中選條件曝光網友跪了：足堪表率

一名網友近日在 Threads 分享，突然接到監理站來電通知，自己獲選為「114年度優良職業汽車駕駛人」，並附上收據照片，內容寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸仟元整」。原 PO 笑稱，這筆獎金正好可以用來補貼即將到來的旅遊，開心道「有人幫忙贊助了」，貼文曝光後引發討論。

台灣唯一直飛長灘島航線沒了！菲律賓皇家航空1月停航 波及逾3千旅客

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）日前突宣布，將自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線，也讓台灣旅客失去目前唯一直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場的選擇。此消息一出，引發旅遊市場震盪，初估明年1至4月約有3000至4000名旅客行程受影響，旅行社與自由行旅客皆面臨不小衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。