監理站通知他獲獎金6千元！中選條件曝光網友跪了：足堪表率

一名網友近日在Threads分享，突然接到監理站來電通知，自己獲選為「114年度優良職業汽車駕駛人」，並附上收據照片，內容寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸仟元整」。原PO笑稱，這筆獎金正好可以用來補貼即將到來的旅遊，開心道「有人幫忙贊助了」，貼文曝光後引發討論。

不少網友在留言區紛紛給予肯定，直言職業駕駛能獲獎相當不容易，「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」、「不違規的職業駕駛真的好少見，有料」、「在江湖走不挨刀不容易」、「都沒被檢舉也太厲害了」。

也有網友送上高度評價，「你很棒欸！我的工作環節有需要確認大客車司機連續三年有沒有違規，職業駕駛真的很少看到」、「你真棒，先祝福你旅遊愉快，也請繼續保持優良紀錄」、「優秀的職業駕駛值得表揚，更值得獲得獎勵」、「職業駕駛沒被開紅單真的足堪表率，優秀」。

公路局日前舉辦「114年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，今年共有458位職業駕駛經推薦及評選脫穎而出。公路局指出，獲選者須符合「連續三年無交通違規及肇事紀錄」、「五年內無不良刑事紀錄」等嚴格條件，能從全國約45萬名職業駕駛人中被選出，實屬難能可貴，也象徵高度自律與專業表現。

