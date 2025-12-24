公費胃癌篩檢115年上路 小雇主健保最低投保調高

快訊

中央社／ 台北24日電

衛福部明年元旦新制多，公費癌篩新增提供45至74歲民眾終身1次糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，逾60萬人受惠；健保調整小雇主等最低投保，影響約28萬人，較原自付保險費增98元。

根據衛生福利部國民健康署統計，胃癌位居台灣癌症發生人數及死亡率前10名，每年逾4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死於胃癌。導致胃癌發生最主要風險因子，約8至9成為幽門螺旋桿菌感染造成。

在「2030年降1/3癌症死亡率」目標下，今年17縣市試辦胃癌篩檢，115年起將正式納為全國性第6癌篩檢。國健署今天說明，糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌的服務，補助對象為45至74歲民眾，終身1次，估逾60萬人受惠；如檢測結果為陽性，應攜帶檢驗報告回診就醫、接受除菌治療等。

健保另推出多項115年元旦新制，包含配合最低工資調整，修正「全民健康保險投保金額分級表」最低一級，同步調升至新台幣2萬9500元，約791萬人保險費將受影響，全年保險收入增加約43億元。

健保署也調整小雇主等人的最低投保金額，對象為僱用被保險人數未滿5人的事業負責人，及會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師以外專門職業及技術人員自行執業者，或屬於第1類被保險人的自營業主。

健保署說明，115年起，小雇主等自行舉證申報最低投保金額，由現行4萬100元調整為4萬2000元，且不得低於其所屬員工申報的最高投保金額，影響約28萬人，每人每月自付保險費由2073元調整為2171元，較原自付保險費增加98元。

自115年起，健保第3類被保險人（農會會員，或年滿15歲以上實際從事農業工作者；或無一定雇主或自營作業而參加漁會為甲類會員；或年滿15歲以上實際從事漁業工作者）的投保金額，也將由2萬8590元調整為2萬9500元。

健保署解釋，調整第3類被保險人投保金額後，影響約173萬人，保險對象每人每月自付保險費由443元調整為458元，較原自付保險費增加15元。

115年起，參加健保者住院應自行負擔費用的最高金額也出現變化，急性病房住院30天以內或於慢性病房住院180天以內，應自行負擔費用的最高金額，未來同一疾病每次住院部分負擔上限從5.1萬元調升到5.7萬元，全年累計住院部分負擔上限從8.6萬元調升為9.5萬元。

根據健保署估算，影響人數約1.1萬人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。若保險對象於114年已入院，並於115年初始出院，該次住院仍可適用114年舊制，每次住院部分負擔上限為5.1萬元。

社會保險司則調整國民年金保險月投保金額，自明年上路，國民年金保險月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，保險費隨之調整，各項保險給付金額也隨同調高，受影響國保被保險人約278萬人，領取給付受惠人數每年約160萬人。

此外，國民年金保險自明年起，提供被保險人暨未參加相關社會保險的我國籍新生兒的生母生育補助，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，每胎生育給付加生育補助將合計至10萬元。

社保司進一步說明，未參加相關社會保險的我國籍新生兒生母，每胎生育補助10萬元；雙生以上者，依比例增給。預估115年度國保生育給付人數為1萬3214人，未參加相關社會保險的我國籍新生兒生母為7144人。

國民年金保險 健保署 生育補助

