新北消保官購買7件飲料保溫杯墊送檢…竟只有1件完全合格
冬天到來，不少人開始研究保暖小物。新北市消保官隨機購買7件保溫杯墊商品，送檢後發現6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。
⭐2025總回顧
消保官主任王治宇表示，本次專案委由SGS進行的保溫杯墊耐電壓、熾熱線測試均過關，但依據國家標準CNS 15663測試鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚含量是否超出基準值時，發現2件保溫杯墊的部分零組件含鉛量超過1,000 ppm。
王治宇說明，CNS 15663是參考歐盟RoHS電子及電器設備中使用禁限用有害物質指令所制定，其性質屬於環保法規，這些廢棄電器所含的化學有害物質如進入水、土壤及空氣，除不利環境永續發展，也將間接對人類健康造成危害。
王治宇指出，目前依消費者保護法第36條，請2家業者先行下架商品，並限期改善消費資訊，待商品補正標示CNS 15663限用物質含有情況後始能重新上架販售。
此外，本次抽檢也查到共6件商品標示違反電器及電子商品標示基準規定，違規情形包括未以繁體中文標示、漏標商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、國外製造商或進口商相關資訊、使用方法、注意事項或警語，經濟發展局針對3件進口商位於新北市的違規案件，均已輔導改正完畢，並已將3件位於台北、桃園違規案件移請當地縣市政府查處及輔導改正。
消保官建議，因使用保溫杯墊時須插電以維持高溫，使用前應詳細閱讀商品使用說明書或注意事項，除避免於潮濕處使用保溫杯墊外，於產品運作時亦應避免觸摸保溫盤，以免燙傷。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言