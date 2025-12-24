快訊

新北消保官購買7件飲料保溫杯墊送檢…竟只有1件完全合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官隨機7件保溫杯墊商品，送檢後發現6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官隨機7件保溫杯墊商品,送檢後發現6件欠缺完整標示,2件所含限用有害化學物質超標,僅1件商品完全合格。記者江婉儀/攝影

冬天到來，不少人開始研究保暖小物。新北市消保官隨機購買7件保溫杯墊商品，送檢後發現6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。

消保官主任王治宇表示，本次專案委由SGS進行的保溫杯墊耐電壓、熾熱線測試均過關，但依據國家標準CNS 15663測試鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚含量是否超出基準值時，發現2件保溫杯墊的部分零組件含鉛量超過1,000 ppm。

王治宇說明，CNS 15663是參考歐盟RoHS電子及電器設備中使用禁限用有害物質指令所制定，其性質屬於環保法規，這些廢棄電器所含的化學有害物質如進入水、土壤及空氣，除不利環境永續發展，也將間接對人類健康造成危害。

王治宇指出，目前依消費者保護法第36條，請2家業者先行下架商品，並限期改善消費資訊，待商品補正標示CNS 15663限用物質含有情況後始能重新上架販售。

此外，本次抽檢也查到共6件商品標示違反電器及電子商品標示基準規定，違規情形包括未以繁體中文標示、漏標商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、國外製造商或進口商相關資訊、使用方法、注意事項或警語，經濟發展局針對3件進口商位於新北市的違規案件，均已輔導改正完畢，並已將3件位於台北、桃園違規案件移請當地縣市政府查處及輔導改正。

消保官建議，因使用保溫杯墊時須插電以維持高溫，使用前應詳細閱讀商品使用說明書或注意事項，除避免於潮濕處使用保溫杯墊外，於產品運作時亦應避免觸摸保溫盤，以免燙傷。

新北市消保官隨機7件保溫杯墊商品，送檢後發現6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官隨機7件保溫杯墊商品，送檢後發現6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官隨機7件保溫杯墊商品，送檢後發現6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官隨機7件保溫杯墊商品，送檢後發現6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。記者江婉儀／攝影

