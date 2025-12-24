快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

耶誕、跨年有連假嗎？做一事即可連放4天

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
耶誕、跨年賣場相關活動多，不少民眾也會逛街採買。賣場示意圖。聯合報系資料照片
耶誕、跨年賣場相關活動多，不少民眾也會逛街採買。賣場示意圖。聯合報系資料照片

明天12月25日行憲紀念日，也是耶誕節，今年起可以放假。但周五（26日）可以連放嗎？下周1月1日元旦也是周四放假，不少民眾關心如何可以連休，網上也引發討論。根據人事行政總處行事曆，明天（周四）休假，但周五要上班，下周四元旦休假，但周五也要上班，已經沒有連假了。

⭐2025總回顧

今年下半年增加數個法定放假日，12月25日行憲紀念日也是其中之一，不少民眾不太清楚，還在網上搜尋相關資訊，甚至是問朋友，有的機構或店家也在網上公告當天是休假日，工作人員不上班。

25日多了一天假，民眾覺得相當不錯，今晚耶誕夜更可以跟朋友相約吃飯或晚上不限時狂歡，明天可以休息補眠。但有人也想問，周五有沒有連休，甚至下周四休假，下周五有沒有跟著一起連放。答案是沒有。

之前因彈性調整放假及補上班多次，引發熱議，今年下半年及明年度行事曆出爐，行政院人事總處也公布，基於國人已習慣周休二日作息，因此在「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」中，刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定。換句話說，未來不會為了連假彈性放假而補班。

但關於除夕與春節假期，因牽涉到連休安排與民俗需求，行政院人事總處調整彈性放假範圍，從現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一周星期六」，調整為「當周或次一周星期六」，整體縮小可能彈性放假的範圍。

本周及下周，碰到耶誕節及跨年，相關活動很多，不少民眾也安排跟家人、朋友聚餐或出遊，由於只差一天就可連假4天，從周四放到周日，因此有民眾直接請周五就可連放4天，好好休個假。

行政院 連假 耶誕節 跨年 元旦

延伸閱讀

耶誕、元旦連假登山風險高 玉管處籲備妥冰爪保暖裝備、安全優先

賈永婕推台北101跨年光雕　網籲「國難當前不宜舉辦」親上火線回應

北市跨年被除名後…王ADEN宜蘭跨年也遭網友留言抵制

網路貼文稱隨機攻擊「何不等跨年開車撞人？」 男遭聲押法官沒准

相關新聞

影／高雄必比登肉燥飯名店吃到蝸牛 業者道歉、衛生局要求改善

一家高雄知名米其林必比登肉燥飯名店，被消費者爆料肉燥飯吃到最後一口發現吃到蝸牛，返家腹瀉3天，事後上網刷google評論...

入冬第2波大陸冷氣團明後最冷 北東低溫12度「一整天感受濕冷」

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今晚隨東北季風增強，迎風面降雨增加。明後兩天受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，中部以北低溫...

台灣唯一直飛長灘島航線沒了！菲律賓皇家航空1月停航 波及逾3千旅客

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）日前突宣布，將自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線，也讓台灣旅客失去目前唯一直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場的選擇。此消息一出，引發旅遊市場震盪，初估明年1至4月約有3000至4000名旅客行程受影響，旅行社與自由行旅客皆面臨不小衝擊。

有機會挑戰強烈大陸冷氣團 天氣風險：2時段最冷探10度

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，周四晚間到周五清晨...

大陸冷氣團今南下 粉專：濕冷模式啟動！

外套準備好。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天大陸冷氣團開始南下，並影響台灣天氣，中部以北及東北部、東部地區轉冷最為明顯...

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。