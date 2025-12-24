耶誕、跨年有連假嗎？做一事即可連放4天

明天12月25日行憲紀念日，也是耶誕節，今年起可以放假。但周五（26日）可以連放嗎？下周1月1日元旦也是周四放假，不少民眾關心如何可以連休，網上也引發討論。根據人事行政總處行事曆，明天（周四）休假，但周五要上班，下周四元旦休假，但周五也要上班，已經沒有連假了。

今年下半年增加數個法定放假日，12月25日行憲紀念日也是其中之一，不少民眾不太清楚，還在網上搜尋相關資訊，甚至是問朋友，有的機構或店家也在網上公告當天是休假日，工作人員不上班。

25日多了一天假，民眾覺得相當不錯，今晚耶誕夜更可以跟朋友相約吃飯或晚上不限時狂歡，明天可以休息補眠。但有人也想問，周五有沒有連休，甚至下周四休假，下周五有沒有跟著一起連放。答案是沒有。

之前因彈性調整放假及補上班多次，引發熱議，今年下半年及明年度行事曆出爐，行政院人事總處也公布，基於國人已習慣周休二日作息，因此在「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」中，刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定。換句話說，未來不會為了連假彈性放假而補班。

但關於除夕與春節假期，因牽涉到連休安排與民俗需求，行政院人事總處調整彈性放假範圍，從現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一周星期六」，調整為「當周或次一周星期六」，整體縮小可能彈性放假的範圍。

本周及下周，碰到耶誕節及跨年，相關活動很多，不少民眾也安排跟家人、朋友聚餐或出遊，由於只差一天就可連假4天，從周四放到周日，因此有民眾直接請周五就可連放4天，好好休個假。

