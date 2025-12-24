影／高雄必比登肉燥飯名店吃到蝸牛 業者道歉、衛生局要求改善
消費者在社群平台發文，一家米其林推薦肉燥飯名店竟吃到蝸牛，第一時間向店家反映，店家也隨即以退費處理，但這件事並非單純退費問題，而是食安問題，原PO表示「其實不缺這頓飯的錢，反而是擔心，當下其他客人是不是也有吃到蝸牛」。
貼文一出，短時間內累積近10萬次瀏覽，不少網友湧入留言，質疑食材清洗與廚房管理流程，網友說「菜有蝸牛我可以理解，肉燥飯有蝸牛是？」、「肉燥飯為什麼會有蝸牛？神奇」。
也有網友直言「蝸牛比蟑螂還恐怖」、「蝸牛有些病菌會跑進腦中」、「滿滿寄生蟲，趕快保留樣本去醫院檢查化驗」、「蝸牛、小強，兩個我都不能接受」。網友發現Google評論也很精彩，蝸牛是這家店的常客，讓原PO無奈說「原來不只我吃到蝸牛」。
業者出面解釋，店內對食材品質一向有要求，品質好、乾淨，不是隨便的食材，蝸牛也並非來自滷肉本身，而來來自地瓜葉。
業者說明，店內蔬菜多為未使用農藥的食材，特別是地瓜葉較容易出現蝸牛，因為沒有噴藥，蝸牛就比較多，有時清洗時不易察覺，並非刻意疏失，未來將加強清洗環節。
對於後續處理方式，業者表示，若顧客反映相關狀況，第一時間一定會向顧客致歉，「一定要說對不起，這是基本的」並強調未來會再加強員工教育，若發現蔬菜狀況異常或清洗不完全，寧可不出餐，也不應端上桌。
衛生局今前往稽查，檢視待烹煮地瓜葉未見蟲體等異物。業者表示已接獲消費者反映，將加強員工食材前處理異物檢視及以少量多批次方式清洗。
針對業者販售食品內含肉眼可見異物、蟲體等，已要求業者依食品安全衛生管理法相關規定限期改善，屆期未改，將依同法第48條規定裁罰至少3萬元罰緩。
衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，此外依食品良好衛生規範準則查察，對現場垃圾桶未加蓋、避免食材交叉汙染等缺失，依法食安法第8條飭令業者限期改善；經複查未改善同法44條規定，處新臺幣6萬元以上罰鍰。
