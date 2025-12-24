耶誕、元旦連假登山風險高 玉管處籲備妥冰爪保暖裝備、安全優先

耶誕與元旦連假將至，登山人潮可望增加。玉山國家公園管理處提醒，近期高山低溫、強風，部分步道結冰、積雪，登山風險明顯升高，呼籲山友務必做好萬全準備，以生命安全為最高原則，切勿因假期或行程勉強前行。

玉管處指出，冬季登山不可臨時起意，山友應在平時就加強體能訓練，具備應付崎嶇地形與長時間行走的能力，避免關鍵時刻體力透支。行前也應確實規畫路線，每位隊員都要熟悉離線地圖操作，迷途時才能即時自救。

玉管處強調，登山應「團進團出」，行進間須隨時確認前後夥伴位置，避免脫隊；行走時務必專注路況，扭傷、跌倒往往發生在最輕忽的瞬間。另提醒應提早出發，避免摸黑行走，降低意外風險。

針對冬季高山環境，玉管處說，高山寒風刺骨，保暖、防風、防水裝備缺一不可，否則極易失溫。近期部分路段結冰濕滑，建議由具雪地經驗者帶隊，並攜帶且熟練使用冰爪、登山杖等裝備，以確保行走安全。

玉管處最後呼籲，山友應密切關注最新高山天氣資訊，若遇天候惡化、路況不佳或身體出現不適、失溫前兆，應立即停止前進，主動撤退或折返。山永遠都在，安全回家才是登山唯一的目標。 耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供 耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供

