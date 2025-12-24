快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

耶誕、元旦連假登山風險高 玉管處籲備妥冰爪保暖裝備、安全優先

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供
耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供

耶誕與元旦連假將至，登山人潮可望增加。玉山國家公園管理處提醒，近期高山低溫、強風，部分步道結冰、積雪，登山風險明顯升高，呼籲山友務必做好萬全準備，以生命安全為最高原則，切勿因假期或行程勉強前行。

⭐2025總回顧

玉管處指出，冬季登山不可臨時起意，山友應在平時就加強體能訓練，具備應付崎嶇地形與長時間行走的能力，避免關鍵時刻體力透支。行前也應確實規畫路線，每位隊員都要熟悉離線地圖操作，迷途時才能即時自救。

玉管處強調，登山應「團進團出」，行進間須隨時確認前後夥伴位置，避免脫隊；行走時務必專注路況，扭傷、跌倒往往發生在最輕忽的瞬間。另提醒應提早出發，避免摸黑行走，降低意外風險。

針對冬季高山環境，玉管處說，高山寒風刺骨，保暖、防風、防水裝備缺一不可，否則極易失溫。近期部分路段結冰濕滑，建議由具雪地經驗者帶隊，並攜帶且熟練使用冰爪、登山杖等裝備，以確保行走安全。

玉管處最後呼籲，山友應密切關注最新高山天氣資訊，若遇天候惡化、路況不佳或身體出現不適、失溫前兆，應立即停止前進，主動撤退或折返。山永遠都在，安全回家才是登山唯一的目標。

耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供
耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供
耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供
耶誕、元旦假期接連報到，玉管處提醒山友假期登山，更要注意氣候變化和自身安全。圖／玉管處提供

山友 元旦連假 玉山國家公園 登山

延伸閱讀

耶誕媽祖婆解凍！瑪麗亞凱莉「告示牌百週冠軍」史上唯一神蹟達成 重返女王寶座氣勢滿分

影／超可愛！建國實小8百多萬天文台化身「大雪人」迎耶誕

「最溫馨的感覺」自己也有能力送禮物 台南安慶國小特教生手作耶誕蛋糕

醫院添耶誕風 柳營奇美辦衛教闖關散播歡樂吸引民眾參與

相關新聞

影／高雄必比登肉燥飯名店吃到蝸牛 業者道歉、衛生局要求改善

一家高雄知名米其林必比登肉燥飯名店，被消費者爆料肉燥飯吃到最後一口發現吃到蝸牛，返家腹瀉3天，事後上網刷google評論...

入冬第2波大陸冷氣團明後最冷 北東低溫12度「一整天感受濕冷」

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今晚隨東北季風增強，迎風面降雨增加。明後兩天受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，中部以北低溫...

台灣唯一直飛長灘島航線沒了！菲律賓皇家航空1月停航 波及逾3千旅客

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）日前突宣布，將自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線，也讓台灣旅客失去目前唯一直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場的選擇。此消息一出，引發旅遊市場震盪，初估明年1至4月約有3000至4000名旅客行程受影響，旅行社與自由行旅客皆面臨不小衝擊。

有機會挑戰強烈大陸冷氣團 天氣風險：2時段最冷探10度

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，周四晚間到周五清晨...

大陸冷氣團今南下 粉專：濕冷模式啟動！

外套準備好。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天大陸冷氣團開始南下，並影響台灣天氣，中部以北及東北部、東部地區轉冷最為明顯...

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。