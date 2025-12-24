避免遊客網填入國登記表遭騙 移民署製明信片宣導
為避免不知情外籍旅客填寫入國登記表遭假網站誘導收費，移民署國境事務大隊特製印有可連結官網QR CODE的3款明信片，透過航空公司在外站登機前，及抵台各機場港口發放。
⭐2025總回顧
國境事務大隊今天發布新聞稿表示，移民署自10月1日起全面推動外國人來台網路填報入國登記表（TWAC），不但完全免付費且可於抵達台灣前3日內完成網路填寫。
國境事務大隊說，為了讓新措施訊息普及所有外籍旅客，除透過媒體、相關機關網頁及航空（船）公司等協助推廣，因應即將到來的耶誕節及新年，特別設計3款明信片，上頭除印有代表台灣意象的台北101、自由廣場、珍珠奶茶及國花梅花等圖案，並有連結官方網頁的QR CODE。
國境事務大隊將利用耶誕節和新年節日，於旅客接受查驗時發送給外籍旅客；另外3大國籍航空公司也將協助轉送外站，並發送給即將登機來台的外籍旅客。
移民署提醒旅客，網路填報TWAC完全免費，且來台前3日內就可至移民署官網點選填寫，若以關鍵字搜尋請確認正確網址，如有收費就不是官方網站，提醒旅客提高警覺。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言