快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

避免遊客網填入國登記表遭騙 移民署製明信片宣導

中央社／ 桃園機場24日電
為避免不知情外籍旅客填寫入國登記表遭假網站誘導收費，移民署國境事務大隊特製印有可連結官網QR CODE的3款明信片，透過航空公司在外站登機前，及抵台各機場港口發放。（移民署國境事務大隊提供）中央社
為避免不知情外籍旅客填寫入國登記表遭假網站誘導收費，移民署國境事務大隊特製印有可連結官網QR CODE的3款明信片，透過航空公司在外站登機前，及抵台各機場港口發放。（移民署國境事務大隊提供）中央社

為避免不知情外籍旅客填寫入國登記表遭假網站誘導收費，移民署國境事務大隊特製印有可連結官網QR CODE的3款明信片，透過航空公司在外站登機前，及抵台各機場港口發放。

⭐2025總回顧

國境事務大隊今天發布新聞稿表示，移民署自10月1日起全面推動外國人來台網路填報入國登記表（TWAC），不但完全免付費且可於抵達台灣前3日內完成網路填寫。

國境事務大隊說，為了讓新措施訊息普及所有外籍旅客，除透過媒體、相關機關網頁及航空（船）公司等協助推廣，因應即將到來的耶誕節及新年，特別設計3款明信片，上頭除印有代表台灣意象的台北101、自由廣場、珍珠奶茶及國花梅花等圖案，並有連結官方網頁的QR CODE。

國境事務大隊將利用耶誕節和新年節日，於旅客接受查驗時發送給外籍旅客；另外3大國籍航空公司也將協助轉送外站，並發送給即將登機來台的外籍旅客。

移民署提醒旅客，網路填報TWAC完全免費，且來台前3日內就可至移民署官網點選填寫，若以關鍵字搜尋請確認正確網址，如有收費就不是官方網站，提醒旅客提高警覺。

移民署 網路 詐騙

延伸閱讀

大雨暴洪襲北加州1死 南加州也將迎潮濕耶誕節

日本掃黃驚見12歲泰女賣淫 在台生母推女入火坑今遣返回泰

移民署宜蘭收容所1替代役男遭3役男毆打 家屬不滿所方未妥善處理

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪500人民幣

相關新聞

影／高雄必比登肉燥飯名店吃到蝸牛 業者道歉、衛生局要求改善

一家高雄知名米其林必比登肉燥飯名店，被消費者爆料肉燥飯吃到最後一口發現吃到蝸牛，返家腹瀉3天，事後上網刷google評論...

入冬第2波大陸冷氣團明後最冷 北東低溫12度「一整天感受濕冷」

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今晚隨東北季風增強，迎風面降雨增加。明後兩天受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，中部以北低溫...

台灣唯一直飛長灘島航線沒了！菲律賓皇家航空1月停航 波及逾3千旅客

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）日前突宣布，將自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線，也讓台灣旅客失去目前唯一直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場的選擇。此消息一出，引發旅遊市場震盪，初估明年1至4月約有3000至4000名旅客行程受影響，旅行社與自由行旅客皆面臨不小衝擊。

有機會挑戰強烈大陸冷氣團 天氣風險：2時段最冷探10度

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，周四晚間到周五清晨...

大陸冷氣團今南下 粉專：濕冷模式啟動！

外套準備好。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天大陸冷氣團開始南下，並影響台灣天氣，中部以北及東北部、東部地區轉冷最為明顯...

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。