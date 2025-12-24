快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚隨東北季風增強，迎風面降雨增加。明後兩天受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，中部以北低溫12、13度，其他地區14到16度。本報資料照片
今晚隨東北季風增強，迎風面降雨增加。明後兩天受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，中部以北低溫12、13度,其他地區14到16度。本報資料照片

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今晚隨東北季風增強，迎風面降雨增加。明後兩天受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，中部以北低溫12、13度，其他地區14到16度，局部空曠地區再下降一些，高山也可能降雪。下周二則有下一波東北季風增強，迎風面有短暫雨，氣溫再下降。

李孟軒說，這波冷氣團預估台北測站約14度，跟上一波相比強度類似，甚至更低一點，但這波冷氣團水氣多，迎風面降雨比較濕，感受上北部及東北部一整天偏冷。

李孟軒指出，今天白天天氣穩定，降雨零星，溫度跟昨天不會差太多，北宜花高溫約24度，其他地區26-28度。今晚隨東北季風增強，水氣增加，北部及東半部降雨機率逐漸提高，桃園以北及東半部降雨明顯。今夜到明晨氣溫下降一些，北部及宜蘭約16、17度，其他地區約18度。

未來降雨趨勢，李孟軒指出，周四、周五受冷氣團影響，水氣偏多，北部及東半部有局部暫雨，桃園以北及東北部降雨時間比較長，中南部山區也有局部降雨，高山若溫度和水氣配合得當可能降雪。周六到下周日隨冷氣團逐漸減弱，水氣也減少，但迎風面桃園以北、東半部仍有零星短暫雨，周六中南部山區、新竹以南山區仍有零星降雨，高山仍有機會下雪。

李孟軒指出，下周一是最穩定的一天，水氣偏少，多雲到晴為主，只有基隆北海岸及東半側有零星雨勢。下周二則有下一波東北季風增強，迎風面有短暫雨。

溫度方面，李孟軒說，要留意明天及後天，周四及周五受冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，北部、東北部明天氣溫一路下滑，預估周四下半天到周五，北部在16或以下；中部及花蓮明後兩天高溫都在20度或以下。最冷時段在周四晚間到周五清晨，中部以北及東北部低溫12、13度，其他地區14到16度，局部空曠地區再下降一些。

李孟軒指出，周六之後隨冷氣團減弱，各地氣溫到下周一逐漸回升，但中南部日夜溫差大。預估下周二有下一波東北季風增強，迎風面有短暫雨，氣溫再下降一些。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

入冬第2波大陸冷氣團明後最冷 北東低溫12度「一整天感受濕冷」

