台灣唯一直飛長灘島航線沒了！菲律賓皇家航空1月停航 波及逾3千旅客

聯合新聞網／ 綜合報導
菲律賓皇家航空宣布將自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線。圖／菲律賓皇家航空提供
菲律賓皇家航空宣布將自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線。圖／菲律賓皇家航空提供

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）日前突傳出自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線，也讓台灣旅客失去目前唯一直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場的選擇。此消息一出，引發旅遊市場震盪，初估明年1至4月約有3000至4000名旅客行程受影響，旅行社與自由行旅客皆面臨不小衝擊。

根據旅行業者統計，此次停航對5家旅行社衝擊最大，包括品冠、東南、雄獅、可樂及全聯等，原本每月共包下14個航班，僅明年1至2月，就有約1800名團客需緊急調整行程。若最終無法成行，旅行社恐面臨數百萬元的退費壓力。

對於旅客權益，菲律賓皇家航空向已訂票旅客及旅行社發出通知，包括富立旅遊在內的旅行社，已第一時間全面啟動因應機制，提出轉機備案與後續配套措施，確保已報名旅客的行程與權益不受影響。

富立旅遊表示，停航屬航空公司單方面營運調整，非旅行社或旅客因素所致。為降低衝擊，業者已完成第一階段應變作業，提前為受影響旅客規劃改搭菲律賓航空（Philippine Airlines）之轉機方案，透過馬尼拉轉機前往長灘島卡提克蘭機場，行程時間與原直飛班機相近，住宿與旅遊內容不需變動。

富立旅遊指出，所安排的轉機航班為同日銜接、合理轉機時段，不需過夜，也非紅眼班機。由於採用菲航國際線與國內線同體系聯程票，旅客可在台灣一次取得兩段登機證，行李也可直掛至目的地，降低在馬尼拉轉機的繁瑣流程與風險。

在完成轉機備案後，富立旅遊也將進入第二階段作業，採「一對一」方式與每位旅客聯繫，確認是否同意改搭轉機航班、調整出發日期，或依相關規範辦理取消行程。業者強調，所有選項皆由專人說明，不會強迫旅客接受任何方案。

若旅客選擇取消行程或調整日期，富立旅遊表示，將同步啟動第三階段配套，主動與飯店協調退費或改期，並重新調整住宿與行程內容，盡力為旅客爭取最有利條件，相關作業皆由旅行社處理，旅客無須自行對接國外單位。

富立旅遊強調，此次停航事件對旅客與旅行業者而言都是重大挑戰，但公司將站在第一線承擔責任，不推諉、不消失，也不會讓旅客自行承擔風險，後續客服人員將依序與受影響旅客聯繫說明，確保行程能被妥善處理。

臉書旅遊粉專「布萊N 機票達人」也指出，菲律賓皇家航空目前是唯一經營台北直飛長灘島卡提克蘭機場的航空公司，停飛相當可惜。他感嘆，無論是長灘島或過去的台北直飛薄荷島航線，長期以來都難以穩定經營，讓人不勝唏噓。

根據《中時新聞網》報導，品保協會秘書長吳美惠對此則表示，多數前往長灘島的旅客是透過旅行社包機，業者已協助改搭菲律賓航空等航班，經馬尼拉轉機前往長灘島；若旅客不願轉機，也可協商退費；但自由行旅客處境相對困難，航空公司取消航班可退票，但當地多數飯店不接受取消訂房，若仍想成行，只能自行再購買轉機機票，增加時間與金錢成本，個別旅客損失可能超過萬元。

對於如何避免類似風險，吳美惠建議，若有多元航線選擇，旅客可優先考慮國籍或大型航空公司，相對保障較高；若目的地僅剩單一航空選擇，則需評估轉機與行程彈性的可能性，以降低突發狀況帶來的衝擊。

