有機會挑戰強烈大陸冷氣團 天氣風險：2時段最冷探10度

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，周四晚間到周五清晨及周五晚間到周六清晨最冷，低溫探10度。

薛皓天指出，今上半天各地大致多雲到晴，迎風面東北角及東部零星降雨，下半天起東北季風增強，新竹以北及東部轉多雲時陰局部有短暫陣雨。白天起苗栗以北及東部高溫約22到24度，中南部約25到29度。下半天降溫明顯，中北部、東部低溫約13到16度，西半部夜間至清晨受輻射冷卻影響，低溫約12到15度。

明冷空氣南下，將增強為今年第二波大陸冷氣團。薛皓天指出，中北部、東部及東南部陰陣雨，台中以南西半部平地多雲到晴，山區多雲時陰有短暫陣雨。各地清晨明顯濕冷，西半部局部地區11到13度。白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16到18度，中部20到22度，南部仍有23到26度。

薛皓天指出，這波冷氣團最冷時段為耶誕節晚間至周六清晨，台北測站預報達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11到14度，空曠處及近山區10到12度，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。後續周五晚間至周六清晨，這兩晚為本周最低溫時段。因中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，地表有結冰機會，3000公尺以上山區更有降雪可能。

薛皓天說，周五持續受大陸冷氣團影響，中部以北及東部陰時多雲有短暫陣雨，南部多雲到晴，山區為陰時多雲有短暫雨。各地氣溫再稍下降，苗栗以北、東北部高溫15到17度，台中以南約20到23度，花東地區18到20度，各地清晨冷意明顯，局部有10到14度低溫，北部及東北部整天感受濕冷。

周六水氣稍減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花多雲到陰有短暫陣雨，南部地區多雲到晴，山區陰時多雲有短暫陣雨。新竹以北及宜蘭高溫稍回升至20度左右，中南部22到25度，花東21到23度；夜間清晨局部地區仍有11到14度低溫。

薛皓天指出，下周日東北季風減弱漸，迎風面北部、東部水氣仍多，大致陰或多雲有短暫陣，桃園以南為晴到多雲。新竹以北及宜蘭高溫約19到21度，苗栗以南22到25度，清晨仍有12到16度低溫。

下周一開始至1月1日白天大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化。預估跨年夜無降雨，但出門跨年要多留意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

