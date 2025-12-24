快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

聽新聞
0:00 / 0:00

有機會挑戰強烈大陸冷氣團 天氣風險：2時段最冷探10度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，周四晚間到周五清晨及周五晚間到周六清晨最冷，低溫探10度。

⭐2025總回顧

薛皓天指出，今上半天各地大致多雲到晴，迎風面東北角及東部零星降雨，下半天起東北季風增強，新竹以北及東部轉多雲時陰局部有短暫陣雨。白天起苗栗以北及東部高溫約22到24度，中南部約25到29度。下半天降溫明顯，中北部、東部低溫約13到16度，西半部夜間至清晨受輻射冷卻影響，低溫約12到15度。

明冷空氣南下，將增強為今年第二波大陸冷氣團。薛皓天指出，中北部、東部及東南部陰陣雨，台中以南西半部平地多雲到晴，山區多雲時陰有短暫陣雨。各地清晨明顯濕冷，西半部局部地區11到13度。白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16到18度，中部20到22度，南部仍有23到26度。

薛皓天指出，這波冷氣團最冷時段為耶誕節晚間至周六清晨，台北測站預報達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11到14度，空曠處及近山區10到12度，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。後續周五晚間至周六清晨，這兩晚為本周最低溫時段。因中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，地表有結冰機會，3000公尺以上山區更有降雪可能。

薛皓天說，周五持續受大陸冷氣團影響，中部以北及東部陰時多雲有短暫陣雨，南部多雲到晴，山區為陰時多雲有短暫雨。各地氣溫再稍下降，苗栗以北、東北部高溫15到17度，台中以南約20到23度，花東地區18到20度，各地清晨冷意明顯，局部有10到14度低溫，北部及東北部整天感受濕冷。

周六水氣稍減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花多雲到陰有短暫陣雨，南部地區多雲到晴，山區陰時多雲有短暫陣雨。新竹以北及宜蘭高溫稍回升至20度左右，中南部22到25度，花東21到23度；夜間清晨局部地區仍有11到14度低溫。

薛皓天指出，下周日東北季風減弱漸，迎風面北部、東部水氣仍多，大致陰或多雲有短暫陣，桃園以南為晴到多雲。新竹以北及宜蘭高溫約19到21度，苗栗以南22到25度，清晨仍有12到16度低溫。

下周一開始至1月1日白天大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化。預估跨年夜無降雨，但出門跨年要多留意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 低溫 高溫

延伸閱讀

冷氣團伴耶誕！粉專：濕冷挑戰今冬最有感

大陸冷氣團今南下 粉專：濕冷模式啟動！

影／有如抓住一根浮木！苗栗與陽交大合作在後龍推動實驗教育盼雙贏

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

相關新聞

台灣唯一直飛長灘島航線沒了！菲律賓皇家航空1月停航 波及逾3千旅客

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）日前突宣布，將自2026年1月4日起全面暫停商業客運航班營運，等同宣告停飛台灣航線，也讓台灣旅客失去目前唯一直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場的選擇。此消息一出，引發旅遊市場震盪，初估明年1至4月約有3000至4000名旅客行程受影響，旅行社與自由行旅客皆面臨不小衝擊。

有機會挑戰強烈大陸冷氣團 天氣風險：2時段最冷探10度

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今起東北季風增強，明後兩天冷氣團報到，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，周四晚間到周五清晨...

大陸冷氣團今南下 粉專：濕冷模式啟動！

外套準備好。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天大陸冷氣團開始南下，並影響台灣天氣，中部以北及東北部、東部地區轉冷最為明顯...

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

快訊／LINE「收回訊息」時效縮為1小時突喊卡！官方說話了

LINE明年2026年上半年將推出全新訂閱制會員計畫「LINE Premium」，未來還有機會更新「無痕收回」等新功能。不過在此之前LINE卻悄悄改變聊天室收回訊息功能操作時間限制，從原本的24小時內改為1小時，意外引起網友砲轟，對此LINE在今日（12月24日）再次發出公告「暫緩實施」。

喝酒隔天頭痛欲裂？網友推薦七招「緩解宿醉方式」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「緩解宿醉方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大宿醉解方有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。