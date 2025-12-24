快訊

冷氣團伴耶誕！粉專：濕冷挑戰今冬最有感

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來一周各地天氣預測。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
未來一周各地天氣預測。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

天氣要變了。入冬第二波大陸冷氣團今起逐漸南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年冷氣團伴耶誕。氣象署已經將今天抵達的冷空氣，正式升格為「冷氣團」等級，這將是今冬第二波。預計今夜到周末，將會是冷氣團影響最大的時段。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預報顯示，這波冷空氣伴隨的水氣量較多，第一線迎戰冷氣團的北部、宜蘭，這次將迎來3到4天濕冷的日子，即便低溫數字不一定很亮眼，但冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感。

至於中南部，水氣影響小，仍然是偏乾冷、多雲到晴為主，但入夜後低溫仍然很可觀，日夜溫差也會非常大，震盪超過10度，早出晚歸的穿著上千萬要小心。冷氣團預計下周一明顯減弱，初判跨年前夕的溫度，應該會是舒適為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

