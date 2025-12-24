聽新聞
大陸冷氣團今南下 粉專：濕冷模式啟動！
外套準備好。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天大陸冷氣團開始南下，並影響台灣天氣，中部以北及東北部、東部地區轉冷最為明顯；其它地區早晚亦冷。今、明2天水氣也比較多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區多雲。
「林老師氣象站」指出，周六（27日)、下周日（28日)受大陸冷氣團減弱影響，北部及東北部地區氣溫仍涼，其它地區早晚亦涼。桃園以北、東北部及東半部地區仍有局部短暫雨，新竹以南山區也有零星短暫雨，雨勢跟前2天相比，強度有明顯減弱且範圍縮小趨勢；其它地區多雲到晴天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
