大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今下午冷空氣逐漸南下，北、東雲量漸增，轉有局部短暫雨，北台氣溫漸降。中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。

今各地區氣溫為：北部15至26度、中部16至29度、南部17至30度及東部13至29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至周六冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

吳德榮說，明日至周六「雪(零度)線」的高度，逐漸降至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山(太平山等)氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？或有可能！但可遇不可求。

最新模式模擬顯示，吳德榮表示，下周(28)日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下周一、二(29、30日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

