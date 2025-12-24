長照3.0 推出院銜接草案

長照三點○於明年上路，衛福部長照司提出「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者可順利銜接長照服務。健保署則提出「復健醫院計畫」，於今天健保共同擬訂會議討論，若順利通過，將於北、中、南、東等區各徵求、評選一家地區醫院，設置復健病床，協助患者出院後的復健療程。

立法院厚生會昨召開二○二五年第二次會議「醫照整合及社區急性後期照顧」，長照司指出，長照三點○設定出院銜接長照不中斷，目前共有二四二家醫院有能力執行「出院準備銜接長照」，參與率近九成。出院後銜接長照服務平均天數，民國一○六年為五十一天，去年縮短至四天，明年目標為二天，一二四年目標為出院當日，即可銜接長照。

長照三點○推出「出院準備銜接長照服務草案」，收案對象為罹患腦中風、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、衰弱高齡等患者，且住院期間接受ＰＡＣ（急性後期整合照護）模式，出院準備評估長照需要等級第二級以上，短期無法返家、生活自主困難者。預估每年一七○○人受惠，試辦專區為住宿式長照機構，且需與醫療院所或治療所籌組復能專業團隊。

至於「復健醫院試辦計畫」，患者出院後於黃金復健期間如果無法返家，可直接轉至復健醫院，持續接受復健。健保署參議黃珮珊說，收案對象為腦中風、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、衰弱高齡疾病患者，未來將公開徵求四家醫院試辦復健病房。

對於上述各項計畫，各社福團體各自提出意見，台灣在宅醫療學會理事長陳英詔憂心，健保居家ＰＡＣ（急性後期整合照護）服務誘因偏低，及受到現行科別限制，恐不易推展；台大社工學系教授趙曉芳指出，應該給予醫院端的出院準備小組適當的健保給付誘因，並適度評估向患者收費的彈性機制。

