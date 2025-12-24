聽新聞
0:00 / 0:00

長照3.0 推出院銜接草案

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

長照三點○於明年上路，衛福部長照司提出「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者可順利銜接長照服務。健保署則提出「復健醫院計畫」，於今天健保共同擬訂會議討論，若順利通過，將於北、中、南、東等區各徵求、評選一家地區醫院，設置復健病床，協助患者出院後的復健療程。

⭐2025總回顧

立法院厚生會昨召開二○二五年第二次會議「醫照整合及社區急性後期照顧」，長照司指出，長照三點○設定出院銜接長照不中斷，目前共有二四二家醫院有能力執行「出院準備銜接長照」，參與率近九成。出院後銜接長照服務平均天數，民國一○六年為五十一天，去年縮短至四天，明年目標為二天，一二四年目標為出院當日，即可銜接長照。

長照三點○推出「出院準備銜接長照服務草案」，收案對象為罹患腦中風、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、衰弱高齡等患者，且住院期間接受ＰＡＣ（急性後期整合照護）模式，出院準備評估長照需要等級第二級以上，短期無法返家、生活自主困難者。預估每年一七○○人受惠，試辦專區為住宿式長照機構，且需與醫療院所或治療所籌組復能專業團隊。

至於「復健醫院試辦計畫」，患者出院後於黃金復健期間如果無法返家，可直接轉至復健醫院，持續接受復健。健保署參議黃珮珊說，收案對象為腦中風、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、衰弱高齡疾病患者，未來將公開徵求四家醫院試辦復健病房。

對於上述各項計畫，各社福團體各自提出意見，台灣在宅醫療學會理事長陳英詔憂心，健保居家ＰＡＣ（急性後期整合照護）服務誘因偏低，及受到現行科別限制，恐不易推展；台大社工學系教授趙曉芳指出，應該給予醫院端的出院準備小組適當的健保給付誘因，並適度評估向患者收費的彈性機制。

長照 復健

延伸閱讀

牛煦庭提助理費新版本「立委歲費5倍計算」 周五有望付委

立院三讀通過！電動車貨物稅條例、使用牌照稅法免徵優惠再延長5年

賴總統彈劾案列周五立院議程 1.25兆軍費條例藍白再封殺

嘉基民雄八福長照學苑動土 住宿長照及日照2028年完工

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

長者流感疫苗接種僅5成 疾管署明年先導入20萬劑加強型疫苗

根據疾管署統計，國內長者接種流感疫苗約5成，疾管署長羅一鈞今說明，目前已採購20萬劑加強型流感疫苗，明年秋冬預計投入風險...

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三...

攻擊鐵路人員致死 最高可判無期

立法院會昨三讀通過「鐵路法」部分興證條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑...

成人肺炎疫苗升級 明年上路 只需打一劑

三項公費疫苗新政策將於明年起上路，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級新版，只要接種一劑即可獲得全面防護力，預計一月十五日起開打；...

長照3.0 推出院銜接草案

長照三點○於明年上路，衛福部長照司提出「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者可順利銜接長照服務。健保署則提出「復健醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。