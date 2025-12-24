成人肺炎疫苗升級 明年上路 只需打一劑

三項公費疫苗新政策將於明年起上路，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級新版，只要接種一劑即可獲得全面防護力，預計一月十五日起開打；針對機構長輩改採加強型流感疫苗（含佐劑疫苗和高劑量疫苗），強化保護力；另調升疫苗接種處置費，提高醫療院所處理意願。

疾管署長羅一鈞表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）於今年三月及九月開會決議，同意以單劑新疫苗（二十價或二十一價），取代原本二劑疫苗（十三價及二十三價各一劑），二十價疫苗已取得國內藥品許可證，二十一價疫苗預計於明年四月取得國內藥證。

羅一鈞指出，已採購十五萬劑廿價疫苗成人肺炎鏈球菌疫苗，分二階段施打，明年一月十五日開始，公費施打對象為「六十五歲（含）以上長者、五十五至六十四歲原住民、十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（ＩＰＤ）等三大高風險族群」，依照之前不同接種情形，分二階段開打，估計第一階段二四五萬人受惠，第二階段則有三十四萬人符合資格。

在流感疫苗方面，羅一鈞表示，很多先進國家採購保護力更強的加強型疫苗，今年三月ＡＣＩＰ專家會議評估後，認同符合成本效益，規畫明年增購廿劑加強型流感疫苗，對象為風險最高的長照跟安養機構年長住民，降低流感群聚感染風險，並能減少重症發生機率。

至於調升接種處置費，羅一鈞說，衛福部於一○七年起提供預防接種合約院所公費疫苗每劑一百元接種處置費，迄今已過八年，從未調升。另考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，行政院今年十二月十八日核定，調升接種處置費六歲以下幼兒每劑二○○元、一般民眾每劑一五○元，共增加編列八億四千多萬元，預計明年三月一日實施。

另考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，世衛組織（ＷＨＯ）建議所有國家儘速將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，衛福部ＡＣＩＰ會議決議，建議將輪狀病毒疫苗列為優先推動的新公費疫苗。行政院今年十二月十八日同意將兒童輪狀病毒疫苗先行納入公費項目，編列年度預算，一一六年即為嬰幼兒常規疫苗。

疾管署宣布釋出效期至明年一月卅一日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，約三○○○劑，如有需求，自元旦起至一月卅一日，可至國內卅二家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種，免收疫苗藥品費。

商品推薦