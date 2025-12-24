聽新聞
0:00 / 0:00

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三○年十二月卅一日止。

⭐2025總回顧

電動車貨物稅及使用牌照稅優惠規定，原將於今年底到期。行政院及眾多朝野立委都提案，將相關徵稅優惠規定延長，並於上周朝野黨團協商達成共識，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間五年；而立法院也於昨天三讀通過修正「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」。

根據三讀條文規定，「貨物稅條例」刪除「前項減免年限屆期前半年，行政院得視實際推展情況決定是否延長減免年限」之規定，並將徵稅期限延長至二○三○年十二月卅一日止，但電動小客車免徵金額以完稅價格一四○萬元計算之稅額為限，超過部分，不予免徵。

「使用牌照稅法」則指出，各縣市政府直至二○三○年十二月卅一日止，對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅，包含電動汽車、電動機車。

立法院會昨也通過附帶決議，請衛福部、財政部在三個月內提強化復康巴士、長照交通車輛計畫。

電動車 牌照稅 貨物稅 立法院

延伸閱讀

牛煦庭提助理費新版本「立委歲費5倍計算」 周五有望付委

立院三讀通過！電動車貨物稅條例、使用牌照稅法免徵優惠再延長5年

高盛挺鴻海 列「優先買進」

中研院：明年經濟五大不確定 GDP估增3.71%

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三...

攻擊鐵路人員致死 最高可判無期

立法院會昨三讀通過「鐵路法」部分興證條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑...

成人肺炎疫苗升級 明年上路 只需打一劑

三項公費疫苗新政策將於明年起上路，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級新版，只要接種一劑即可獲得全面防護力，預計一月十五日起開打；...

長照3.0 推出院銜接草案

長照三點○於明年上路，衛福部長照司提出「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者可順利銜接長照服務。健保署則提出「復健醫院...

原發性肺動脈高壓 亟待新藥給付

當流感、新冠疫情再度上揚，罕病「原發性肺動脈高壓」病患得面臨「病情隨時惡化的恐懼」，過去這種疾病面臨治療瓶頸，患者平均餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。