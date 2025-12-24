騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院昨三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出有礙駕駛安全行為者，罰鍰從現行一千元，提升至一千兩百元；駕駛期間吸菸者，罰鍰則從六百元，提升到一千兩百元。另外，行經學校、醫院標誌路段不減速肇事者，得加重其刑至二分之一。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，近年仍有不少駕駛習慣開車或騎車時接聽手機、甚至主動撥打電話，另也有些駕駛喜歡邊抽菸邊駕駛，影響其他駕駛及用路人權益，如今修法三讀通過，未來相關罰鍰金額加重，但最重要的還是呼籲民眾專心駕駛。

不過使用「手機架」的機車騎士愈來愈多，是否開罰眾說紛紜。交通部表示，儘管條文規定「手持」手機、電腦才開罰，但如果有「影響駕駛安全」疑慮者，同樣也能開罰，呼籲民眾騎車盡量不要使用任何電子設備。

根據現行道交條例規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處三千元罰鍰；三讀條文對於機車駕駛人行駛於道路時，做出上述行為者，從目前處罰一千元，提高為一千兩百元罰鍰。

另外，汽機車駕駛人若行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，從現行六百元，改為一千兩百元罰鍰。

三讀條文新增規範，汽車駕駛人若行經設有學校、醫院標誌路段，不減速慢行，因而致人死傷，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一。

另外，有鑒於近年毒駕案例增多，實務上因尿液檢驗報告出具時間過長，導致執法漏洞，因此三讀條文也規定，毒駕案件，其行為起算日及舉發期限自檢驗報告結果通知警察機關之日起算；致人受傷或死亡案件，因肇事責任不明，已送鑑定者，其起算日及舉發期限自鑑定終結之日起算；未送鑑定而須分析研判者，逾三個月不得舉發。

商品推薦