聽新聞
0:00 / 0:00

嫌疑犯X的獻身 台北周末首演

聯合報／ 本報訊
「嫌疑犯X的獻身」舞台劇領銜主演卡司左至右：黃云歆、葉文豪、莫子儀、梅若穎、高英軒。圖／笨鳥工作室提供
「嫌疑犯X的獻身」舞台劇領銜主演卡司左至右：黃云歆、葉文豪、莫子儀、梅若穎、高英軒。圖／笨鳥工作室提供

由笨鳥工作室、聯合數位文創與莎妹工作室共同主辦的「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇，經歷二年多的爭取，成功取得日本知名暢銷推理小說家東野圭吾授權，這也是「嫌疑犯Ｘ的獻身」首次授權台灣並改編為舞台劇。本次集結堅強創作團隊，並由金馬影帝莫子儀領軍台灣劇場及影視實力派演員葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆、周明宇、杜思慧、許懷民、謝孟庭、何冠儀，開展一場完美犯罪的辯證，反思愛的難解之題。

⭐2025總回顧

「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇台北場將於本周末在國家戲劇院首演，目前台北場剩餘票數不多，明年演出的台中、高雄場現正熱賣中，有興趣的觀眾敬請把握機會購票，購票請洽OPENTIX。

延伸閱讀

《決勝時刻：現代戰爭》之父、《戰地風雲6》負責人Vince Zampella車禍逝世

普立茲獎得主工作室操刀 河內「音樂之島」歌劇院動工

「大濛」口碑發酵衝3000萬大關！陳以文、蔡昌憲「特務組」不寒而慄

陳都靈「被獻祭」？靈媒驚悚爆料瘋傳　工作室行程打臉陰謀論

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三...

攻擊鐵路人員致死 最高可判無期

立法院會昨三讀通過「鐵路法」部分興證條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑...

成人肺炎疫苗升級 明年上路 只需打一劑

三項公費疫苗新政策將於明年起上路，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級新版，只要接種一劑即可獲得全面防護力，預計一月十五日起開打；...

長照3.0 推出院銜接草案

長照三點○於明年上路，衛福部長照司提出「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者可順利銜接長照服務。健保署則提出「復健醫院...

原發性肺動脈高壓 亟待新藥給付

當流感、新冠疫情再度上揚，罕病「原發性肺動脈高壓」病患得面臨「病情隨時惡化的恐懼」，過去這種疾病面臨治療瓶頸，患者平均餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。