嫌疑犯X的獻身 台北周末首演
由笨鳥工作室、聯合數位文創與莎妹工作室共同主辦的「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇，經歷二年多的爭取，成功取得日本知名暢銷推理小說家東野圭吾授權，這也是「嫌疑犯Ｘ的獻身」首次授權台灣並改編為舞台劇。本次集結堅強創作團隊，並由金馬影帝莫子儀領軍台灣劇場及影視實力派演員葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆、周明宇、杜思慧、許懷民、謝孟庭、何冠儀，開展一場完美犯罪的辯證，反思愛的難解之題。
「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇台北場將於本周末在國家戲劇院首演，目前台北場剩餘票數不多，明年演出的台中、高雄場現正熱賣中，有興趣的觀眾敬請把握機會購票，購票請洽OPENTIX。
