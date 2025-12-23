聽新聞
0:00 / 0:00

又拿錢做人情？學者：優先升級農產鏈

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

農業保險覆蓋率低，農業部計畫針對續保戶加碼補助。不過陳李農改團隊執行長李武忠表示，無論是農退儲金的負擔比調整、明年農保續保戶百分之五的保費補助，或是朝野喊的老農津貼加碼，政客不該每次選舉到了就拿老百姓的錢來做人情，應思考如何讓農民真的賺到錢並養活自己，才是真的愛農民。

⭐2025總回顧

李武忠強調，台灣農業是有競爭力、值得驕傲的產業，農業部不應該老是讓外界認為農民是手心老是向上的一群人。即便老農津貼要調漲，也應該從消費者物價指數（ＣＰＩ）、農業生產成本等為依據來精算出調漲的幅度。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前所長徐世勳表示，任何農業補助的加碼都要一起考量，農業保險提高百分之五的保費補助沒人會說不好，但不少農業作物保險是有虧損的，應該好好檢討再來討論調整，不能選舉一到大家都一直喊價，這對各行各業也不公平，也要留意是否會排擠到農業發展的其他預算。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，過去政策性保險有提供保費折抵，例如之前繳的保費如果都沒有出險，原先繳的保費可以抵三成保費，但商業型保險就沒有這樣的處理，也因此商業保單投保率一直都不佳。

楊明憲說，因此建議針對還沒有出險的商業保單也給予額外的保費折抵，根據許多研究指出，農民投保後如果得到理賠，隔年投保率也會增加。

延伸閱讀

高雄銀行全面升級財管版圖 宣布2026年啟動兩大業務

竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

竹北伴手禮升級！聶永真操刀「超越禮盒」集結在地品牌

農業商業保險續保戶 明年1月可得5％額外保費補助

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三...

攻擊鐵路人員致死 最高可判無期

立法院會昨三讀通過「鐵路法」部分興證條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑...

成人肺炎疫苗升級 明年上路 只需打一劑

三項公費疫苗新政策將於明年起上路，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級新版，只要接種一劑即可獲得全面防護力，預計一月十五日起開打；...

長照3.0 推出院銜接草案

長照三點○於明年上路，衛福部長照司提出「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者可順利銜接長照服務。健保署則提出「復健醫院...

原發性肺動脈高壓 亟待新藥給付

當流感、新冠疫情再度上揚，罕病「原發性肺動脈高壓」病患得面臨「病情隨時惡化的恐懼」，過去這種疾病面臨治療瓶頸，患者平均餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。