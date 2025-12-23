又拿錢做人情？學者：優先升級農產鏈

農業保險覆蓋率低，農業部計畫針對續保戶加碼補助。不過陳李農改團隊執行長李武忠表示，無論是農退儲金的負擔比調整、明年農保續保戶百分之五的保費補助，或是朝野喊的老農津貼加碼，政客不該每次選舉到了就拿老百姓的錢來做人情，應思考如何讓農民真的賺到錢並養活自己，才是真的愛農民。

李武忠強調，台灣農業是有競爭力、值得驕傲的產業，農業部不應該老是讓外界認為農民是手心老是向上的一群人。即便老農津貼要調漲，也應該從消費者物價指數（ＣＰＩ）、農業生產成本等為依據來精算出調漲的幅度。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前所長徐世勳表示，任何農業補助的加碼都要一起考量，農業保險提高百分之五的保費補助沒人會說不好，但不少農業作物保險是有虧損的，應該好好檢討再來討論調整，不能選舉一到大家都一直喊價，這對各行各業也不公平，也要留意是否會排擠到農業發展的其他預算。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，過去政策性保險有提供保費折抵，例如之前繳的保費如果都沒有出險，原先繳的保費可以抵三成保費，但商業型保險就沒有這樣的處理，也因此商業保單投保率一直都不佳。

楊明憲說，因此建議針對還沒有出險的商業保單也給予額外的保費折抵，根據許多研究指出，農民投保後如果得到理賠，隔年投保率也會增加。

