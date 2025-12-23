農業保險續保補助 農民兩樣情

農業部自二○二一年開始推行農業保險制度，不過屢遭質疑農保覆蓋率低落，其中除了強制型保險投保件數較多外，其餘都亟待加強，例如鳳梨、木瓜品項投保件數更僅有個位數。農業部表示，為提高農民續保誘因，明年將提供續保農民百分之五的農業商業保費補助，但不包含水稻收入保險、豬隻死亡保險等政策性保險。

不過對於農業部擬提高農業保險補助，農民反應兩極，有農民認為，主管機關願意在補助上加碼，讓願意續保的農民能少繳些保費，自然樂見其成。

但也有農民抱怨，聽過太多保了又不賠的理賠爭議，有時甚至明明大雨釀災，卻因雨量差幾毫米無法啟動理賠，與其花錢受氣，還不如乾脆賭一把、不要保。

目前農業商業型保險有廿八品項，四十四張保單，根據農業金融署統計，截至今年十一月底止，除強制型保險投保件數較多，如一期水稻基本型的投保件數十八萬四八四四件、豬隻死亡保險四六七二件外，其餘投保情況均亟待加強，如鳳梨品項投保件數僅六件，木瓜品項僅四件等。

農業金融署副署長周妙芳說，因為商業型保險是自願型投保，因此不斷鼓勵農民投保以降低生產的風險，當然也希望投保率能進一步提高。

周妙芳表示，為提高農民保險的續保率，針對前年度有投保的續保戶，明年將提供額外百分之五的保費補助，相關辦法已進行預告修法，最快明年一月上旬可上路。

周妙芳提醒，續保戶明年額外的百分之五補助並不包含政策性保險，例如水稻收入保險、釋迦收入保險、香蕉收入保險、豬隻死亡保險、乳牛死亡保險等。

另我國農業保障目前採取農業天然災害現金救助與農業保險雙軌併行制，周妙芳說，天然災害現金救助和農業保險有不同的政策目的，天災現金救助提供農民立即復耕的支持，農業保險則是對價關係，一旦發生天災並達到理賠門檻，理賠金會比現金救助還高，也更填補損失。

以香蕉植株保險為例，先前受山陀兒颱風衝擊，天然災害救助金每公頃為八萬元，但保險的最高理賠額度就可達到廿八點八萬元。

