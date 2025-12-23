閱讀跨年詹宏志談極安詳死亡 李遠憶陪母親看螢火蟲
連續3年舉辦的「用閱讀跨年」活動，今天在台北松菸誠品表演廳登場，文化部長李遠出席聆聽；詹宏志特別介紹西蒙．波娃作品「一場極為安詳的死亡」，讓李遠想起陪母親臨終前看螢火蟲往事。
活動包括詹宏志、江鵝、呂忠翰、比才、洪廣冀、涂豐恩、李屏瑤、孫梓評、詹偉雄、焦元溥10位作家連番上陣說書，以「aging時間淬鍊」為主題分享作品。
活動一開始由詹宏志率先分享法國作家西蒙．波娃作品「一場極為安詳的死亡」，寫她陪伴罹癌母親度過生命最後歷程的點滴，「完全沒有理論，只有對母親的描述」；詹宏志表示，如今他也經歷了各種親人安詳或不平靜死亡，書中每一段都讓他嘆息，讓人覺得自己也經歷同樣的事，「你看到她說的故事，也讀到自己的故事」。
李遠告訴中央社記者，詹宏志提到的這段讓他感同身受，尤其解釋什麼是Douce時，用了「甜美」來取代「安詳」，「我至今最安慰的事，就是曾經陪伴媽媽一起走過她臨終前的那幾個月，陪她去附近的山林中看螢火蟲」。
作家洪廣冀分享傑瑞德．法莫（Jared Farmer）「老樹的故事」，談到人常以為樹是單一生命、個體，可以活千百年而心生嚮往，是一種「擬人化」想像，實則兩者生命形態天差地遠。
對此李遠表示，他幾乎只要有空就會散步去拜訪他最喜歡的老樟樹，欣賞它有規律的皺紋及壯碩的軀幹，聽到洪廣冀分享，明白其實它大部分的身體是死亡的，活著的只有外表一部分，「原來生與死是存在共同的生命體上」。
作家比才分享日本作家宮本輝的「錦繡」，剖析這部由14封信揭開一對分離10年夫妻內心世界，時間拉開傷痛距離，將情緒張力降低，讓彼此重新對話，比才表示，「在文學中我們預見未來的自己，練習人生的選擇，希望所有人永遠不要放棄閱讀文學」。
李遠表示，他非常喜歡參加「讀書跨年」活動，喜歡看到依然活得興致勃勃的書癡老朋友，也喜歡遇到完全不認識但飽讀書籍的新朋友，更對台上作家分享他曾經看過的書與自己有所共鳴，感到歡喜。
今天活動內容將於12月31日在公視「藝術很有事」節目、YouTube頻道、公視+影音串流平台播出。
