今彩539第114309期 頭獎2注中獎

中央社／ 台北23日電

今彩539第114309期開獎，中獎號碼30、09、24、22、35；派彩結果，頭獎2注中獎，各得獎金新台幣800萬元。

貳獎174注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼296，壹獎94注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼5624，壹獎4注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

