長照3.0明年上路！立院厚生會邀集產官學 聚焦醫照整合與社區PAC

長照3.0即將於明年上路，建構以居家、社區、機構及醫療體系的整合性、連續性照護服務，盼達到在地安老的願景。立法院厚生會長暨長期照顧推動委員會召集人蘇巧慧，與主委吳玉琴今邀集產官學界專家，召開2025年第二次會議「醫照整合及社區急性後期照顧」，盼透過委員會建議，協助行政機關在政策規畫與實務執行間更加衡平與符合需求。

會議中，衛福部健保署參議黃珮珊說，關於擴大社區PAC照護，預計擬適度調升支付點數、開放社區基層診所參與、擴大居家模式，並試辦復健病房等，該計畫草案明將於健保共同擬訂會議討論。

長照司長祝健芳、專門委員王玲玲與科長徐鉅美則針對醫療照顧服務整合、出院準備銜接長照，與PAC銜接長照服務規畫等進行說明與釐清。

與會專家於會上提出多項執行面挑戰，包括台灣在宅醫療學會理事長陳英詔憂心，健保居家PAC服務誘因偏低及現行科別限制恐不易推展；台灣大學公共衛生學系教授陳雅美則提醒，中介轉銜機構應避免淪為機構先修；台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福也說到須觀察中介機構的試辦，是否造成住宿型機構床位的排擠。

另，台灣大學社會工作學系教授趙曉芳則指出，就醫院端出院準備小組應給予合適誘因以強化，並建議中介機構未來若要擴充或複製，應適度評估收費的彈性空間；以及台灣社區式長期照顧策略聯盟副理事長黎世宏更是強調，無論是出院準備的鼓勵機制或者社區PAC的擴大，都需有合適的在職訓練機制配套等。

此外，秀傳醫療體系營運中心陳秀珠營運長與《ĀnkěCare創新照顧》雜誌總編輯高有智，均提及醫療與長照的整合，體系間的資訊整合也是不可或缺的重要面向。

綜合會議討論內容，吳玉琴表示，就「中介轉銜機構」試辦，建議就個案結案返家時，建議可思考強化復能小組角色，如協助返家的準備；且就收費機制，同步評估是否給予適度彈性，以作為未來擴大或複製辦理的實務誘因。衛福部應觀察後續影響與辦理情形，避免排擠效應、避免淪為機構先修班。

至於，就出院準備獎勵措施落實，衛福部應檢視後續是否達到預期成效，以積極鼓勵出院準備團隊的實質強化，如人力、在職訓練、團隊規模、給付方式、團隊組成等。

而健保署現行擴大PAC草案，雖開放基層診所納入，但恐與實務服務提供有落差，建議應考量目前納入科別，與實務上提供居家型服務之差異，以利未來服務推展，例如：放寬兼任或會診機制等。

另，就醫療與長照整合的需求，積極以「人」為中心進行資訊整合，將更有利於醫療與長照體系間資料的分類、管理、整合與應用等。同時就偏遠地區的醫療與長照整合服務，應有合適鼓勵機制，以給予服務提供者相對誘因。

