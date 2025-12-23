快訊

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

阿信終場致謝提「期待的陣容」 朱孝天稱「場面話」：聽聽就算了吧

長照3.0明年上路！立院厚生會邀集產官學 聚焦醫照整合與社區PAC

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院厚生會長暨長期照顧推動委員會召集人蘇巧慧（前排右四）與主委吳玉琴（前排右五），今邀集產官學界專家，召開2025年第二次會議「醫照整合及社區急性後期照顧」，盼透過委員會建議，協助行政機關在政策規畫與實務執行間更加衡平與符合需求。記者沈能元／攝影
立法院厚生會長暨長期照顧推動委員會召集人蘇巧慧（前排右四）與主委吳玉琴（前排右五），今邀集產官學界專家，召開2025年第二次會議「醫照整合及社區急性後期照顧」，盼透過委員會建議，協助行政機關在政策規畫與實務執行間更加衡平與符合需求。記者沈能元／攝影

長照3.0即將於明年上路，建構以居家、社區、機構及醫療體系的整合性、連續性照護服務，盼達到在地安老的願景。立法院厚生會長暨長期照顧推動委員會召集人蘇巧慧，與主委吳玉琴今邀集產官學界專家，召開2025年第二次會議「醫照整合及社區急性後期照顧」，盼透過委員會建議，協助行政機關在政策規畫與實務執行間更加衡平與符合需求。

⭐2025總回顧

會議中，衛福部健保署參議黃珮珊說，關於擴大社區PAC照護，預計擬適度調升支付點數、開放社區基層診所參與、擴大居家模式，並試辦復健病房等，該計畫草案明將於健保共同擬訂會議討論。

長照司長祝健芳、專門委員王玲玲與科長徐鉅美則針對醫療照顧服務整合、出院準備銜接長照，與PAC銜接長照服務規畫等進行說明與釐清。

與會專家於會上提出多項執行面挑戰，包括台灣在宅醫療學會理事長陳英詔憂心，健保居家PAC服務誘因偏低及現行科別限制恐不易推展；台灣大學公共衛生學系教授陳雅美則提醒，中介轉銜機構應避免淪為機構先修；台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福也說到須觀察中介機構的試辦，是否造成住宿型機構床位的排擠。

另，台灣大學社會工作學系教授趙曉芳則指出，就醫院端出院準備小組應給予合適誘因以強化，並建議中介機構未來若要擴充或複製，應適度評估收費的彈性空間；以及台灣社區式長期照顧策略聯盟副理事長黎世宏更是強調，無論是出院準備的鼓勵機制或者社區PAC的擴大，都需有合適的在職訓練機制配套等。

此外，秀傳醫療體系營運中心陳秀珠營運長與《ĀnkěCare創新照顧》雜誌總編輯高有智，均提及醫療與長照的整合，體系間的資訊整合也是不可或缺的重要面向。

綜合會議討論內容，吳玉琴表示，就「中介轉銜機構」試辦，建議就個案結案返家時，建議可思考強化復能小組角色，如協助返家的準備；且就收費機制，同步評估是否給予適度彈性，以作為未來擴大或複製辦理的實務誘因。衛福部應觀察後續影響與辦理情形，避免排擠效應、避免淪為機構先修班。

至於，就出院準備獎勵措施落實，衛福部應檢視後續是否達到預期成效，以積極鼓勵出院準備團隊的實質強化，如人力、在職訓練、團隊規模、給付方式、團隊組成等。

而健保署現行擴大PAC草案，雖開放基層診所納入，但恐與實務服務提供有落差，建議應考量目前納入科別，與實務上提供居家型服務之差異，以利未來服務推展，例如：放寬兼任或會診機制等。

另，就醫療與長照整合的需求，積極以「人」為中心進行資訊整合，將更有利於醫療與長照體系間資料的分類、管理、整合與應用等。同時就偏遠地區的醫療與長照整合服務，應有合適鼓勵機制，以給予服務提供者相對誘因。

長照 健保署 機制 衛福部

延伸閱讀

退休校長變媽祖婆 89歲林陳春子陪長者活躍老化

貢寮區雙玉關懷據點成果發表 長者「在地就養」展現幸福活力

淡水區新興里發送千支LED聖誕手燈 點亮孩子笑容溫暖社區

立院三讀通過！電動車貨物稅條例、使用牌照稅法免徵優惠再延長5年

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

長者流感疫苗接種僅5成 疾管署明年先導入20萬劑加強型疫苗

根據疾管署統計，國內長者接種流感疫苗約5成，疾管署長羅一鈞今說明，目前已採購20萬劑加強型流感疫苗，明年秋冬預計投入風險...

小小幼兒竟肝纖維化！罕病PFIC致死率高 新療法助「保肝」續命

小小幼兒竟也肝纖維化、肝衰竭，必須換肝。一對小姊弟於出生後均有黃疸問題，進一步檢查證實為「進行性家族性肝內膽汁滯留症」 ...

長照3.0明年上路！立院厚生會邀集產官學 聚焦醫照整合與社區PAC

長照3.0即將於明年上路，建構以居家、社區、機構及醫療體系的整合性、連續性照護服務，盼達到在地安老的願景。立法院厚生會長...

101跨年光雕27日起跑 賈永婕：配合北市府落實維安

台北101「SPARK the NIGHT」跨年光雕展演27日開跑，迪士尼皮克斯「玩具總動員」是一大亮點。台北101董事...

影／新東陽聖誕音樂會 邀金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」演出

聖誕節即將到來，新東陽今天在桃園國際機場第一航廈3樓北側商場舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」，邀請金曲雙人女子組合「丹丹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。