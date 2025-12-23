聽新聞
健康你我他／雷射除斑非永久 自律健身較實在
我近視三百度以內屬輕度，但左右耳高度有些微差距，全天候戴著眼鏡挺累人的，且自幼即養成愛閱讀、寫作的習慣，常得倚賴眼鏡，有了電腦後也愛上網逛逛，這些都極「傷眼」，長久累積不容小覷。直到30幾歲，接觸雷射的資訊，如獲至寶，當時高度近視者做LASIK手術，我度數算輕，做準分子雷射手術即可。
至今印象依然深刻，手術時有股煙硝味，術後略作休息，領了藥、戴上太陽眼鏡即返家，立刻食用預先準備的鱸魚湯，復原速度驚人，隔天複診，被醫師誇是模範生。
年輕時愛美，除了不想戴眼鏡，也做過護膚及雷射除斑，美容師安慰說，「別怕，雷射時就像被蚊子叮咬般，還沒到痛的地步。」至於費用，早已不復記憶，但依稀記得事後買了三萬多元的護膚保養品，不諱言，使用後皮膚氣色都超級好。
然而，時光不待人，歲月催人老。數月前的家族出遊，看到姊姊幫我拍的照片，驚覺左側臉有一大塊斑點，趕緊攬鏡自照，發現右側臉也有斑點，不禁哈哈大笑起來，果真今非昔比啊。
如今常告訴自己：與其「金玉其外，敗絮其中」，還不如持續自律運動、閱讀、寫作，往內修顧根本，日前測得體內年齡48，BMI23.2的漂亮數據，與實際年齡大相逕庭，我心足矣。
