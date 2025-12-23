快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／雷射除斑非永久 自律健身較實在

聯合報／ 文／探吉（中壢市）
日前測得體內年齡48，BMI23.2的漂亮數據。圖／讀者提供
日前測得體內年齡48，BMI23.2的漂亮數據。圖／讀者提供

我近視三百度以內屬輕度，但左右耳高度有些微差距，全天候戴著眼鏡挺累人的，且自幼即養成愛閱讀、寫作的習慣，常得倚賴眼鏡，有了電腦後也愛上網逛逛，這些都極「傷眼」，長久累積不容小覷。直到30幾歲，接觸雷射的資訊，如獲至寶，當時高度近視者做LASIK手術，我度數算輕，做準分子雷射手術即可。

⭐2025總回顧

至今印象依然深刻，手術時有股煙硝味，術後略作休息，領了藥、戴上太陽眼鏡即返家，立刻食用預先準備的鱸魚湯，復原速度驚人，隔天複診，被醫師誇是模範生。

年輕時愛美，除了不想戴眼鏡，也做過護膚及雷射除斑，美容師安慰說，「別怕，雷射時就像被蚊子叮咬般，還沒到痛的地步。」至於費用，早已不復記憶，但依稀記得事後買了三萬多元的護膚保養品，不諱言，使用後皮膚氣色都超級好。

然而，時光不待人，歲月催人老。數月前的家族出遊，看到姊姊幫我拍的照片，驚覺左側臉有一大塊斑點，趕緊攬鏡自照，發現右側臉也有斑點，不禁哈哈大笑起來，果真今非昔比啊。

如今常告訴自己：與其「金玉其外，敗絮其中」，還不如持續自律運動、閱讀、寫作，往內修顧根本，日前測得體內年齡48，BMI23.2的漂亮數據，與實際年齡大相逕庭，我心足矣。

延伸閱讀

12星座外遇行為大賞！土象開始健身、這組喊「我需要私人空間」

少挨一刀！7旬婦篩檢揪出大腸原位癌 ESD微創手術根除病灶隔天出院

鼠蹊部摸到腫塊莫輕忽 腹股溝疝氣嚴重恐腸壞死

聖馬爾定ROSA膝關節置換破250例 南台灣居冠

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

長者流感疫苗接種僅5成 疾管署明年先導入20萬劑加強型疫苗

根據疾管署統計，國內長者接種流感疫苗約5成，疾管署長羅一鈞今說明，目前已採購20萬劑加強型流感疫苗，明年秋冬預計投入風險...

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三...

攻擊鐵路人員致死 最高可判無期

立法院會昨三讀通過「鐵路法」部分興證條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑...

成人肺炎疫苗升級 明年上路 只需打一劑

三項公費疫苗新政策將於明年起上路，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級新版，只要接種一劑即可獲得全面防護力，預計一月十五日起開打；...

長照3.0 推出院銜接草案

長照三點○於明年上路，衛福部長照司提出「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者可順利銜接長照服務。健保署則提出「復健醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。