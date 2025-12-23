國衛院聯手衛福部 用醫療接住成癮者
「把人治好，就是最好的預防。」國家衛生研究院副院長陳為堅直言，當成癮者被體系穩健接住、獲得持續治療，並順利回歸社會，才可能從根源下降。
⭐2025總回顧
「新世代反毒策略行動綱領」邁入第三期之際，國衛院將與衛福部合作成立「國家級成癮醫療政策與轉譯中心」，推動「全民心理健康韌性計畫」，定期進行全國心理調查，每4年提出國家級報告，守護國人身心健康。
傳統反毒常以「司法懲罰」當主軸，以查緝、掃蕩、加重刑責，期待用恐懼降低使用率；臨床研究則顯示，成癮是一種慢性、容易復發的腦部疾病，行為背後牽動的是渴求、戒斷與精神共病、社會壓力等。若只以刑罰處理，成癮者容易遠離醫療、躲避追蹤，更容易在復發後走向高風險的用藥模式。
台灣1998年修訂毒品危害防制條例，法律上賦予部分成癮者「病犯雙重身分」，開啟醫療介入的可能性，但實務上卻面臨巨大落差。陳為堅指出，早期醫療量能嚴重不足，健保給付排除藥癮治療，導致醫院缺乏承接誘因，自行就醫比率長期偏低。「法律開了門，但醫療體系沒有準備好接住人。」制度矛盾與社會汙名，讓成癮者走進醫院困難重重。
HIV危機 驗證治療即預防
2004年監獄爆發人類免疫缺乏病毒（HIV）疫情，注射藥癮者感染率高達二成五，迫使政府正視共用針具的公共衛生風險；2005年推出「減害計畫」，推動美沙冬替代療法與清潔針具。結果證明，此舉雖未大幅降低總用藥量，卻切斷了海洛因「初犯」的傳播鏈，成功讓HIV疫情血崩式下降。這段經驗也讓陳為堅意識到，有些預防，必須從治療端下手。
陳為堅表示，即將成立的國家級成癮醫療政策與轉譯中心，將扮演跨領域整合與科學轉譯的樞紐，不僅深化既有物質成癮（如毒品、酒精）的醫療模式，更要面對新興挑戰。國衛院神經及精神醫學研究中心已與學術團隊合作，成功開發出「網路成癮狀態自動分類系統」，透過腦波等生物標記，以高達八成六的準確率進行早期識別，為數位時代的行為成癮問題預先部署評估工具。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言