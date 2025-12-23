101跨年光雕27日起跑 賈永婕：配合北市府落實維安
台北101「SPARK the NIGHT」跨年光雕展演27日開跑，迪士尼皮克斯「玩具總動員」是一大亮點。台北101董事長賈永婕今天受訪談及跨年維安表示，已與台北市政府等相關單位開會，會配合市府指示，落實相關工作。
台北車站、南西商圈隨機傷人事件導致人心惶惶，不少網友呼籲別去人潮多的地方跨年。
賈永婕今天出席「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演搶先看」活動接受媒體訪問表示，今天有與台北市政府、各相關局處單位召開會議，會議也有諸多指示，會配合市政府指示，把（維安）工作做好。
賈永婕不諱言，事發後有些人會恐慌、甚至煽動、製造混亂，但作為高素質市民就要冷靜、正向，讓所有事情回歸到原先節奏與安定，不要刻意製造恐慌，她也沒有預估人潮會減少，相信大家會很開心、熱鬧迎接新年。
「SPARK 101」雙跨年系列活動的SPARK the NIGHT台北101跨年光雕展演自27日展開，由3大主題組成，包括迪士尼皮克斯「玩具總動員」倒數光雕、合作品牌限定光雕，以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀。
賈永婕透露，玩具總動員光雕籌備期達1年，上任後便請團隊一定要找迪士尼合作，「這不是幾個月就能談成的事情」，迪士尼也大力支持，尤其台北101大樓窄窄細細，沒有任何屏幕長這樣，所有動畫都是量身設計，且都是全球從未發表過的；至於費用則保密，但她強調，贊助商都認為這是向世界展現品牌價值的時刻，所以很支持。
台北101補充，今年光雕展演參與企業包含交通部觀光署、國泰金控、星宇航空、中華電信、佳音英語、全聯福利中心、華捷商務航空及台灣證券交易所等。
被問及明年百貨零售景氣，賈永婕表示，日前富邦集團董事長蔡明忠公開表示看好明年景氣、經濟，是很振奮人心的消息；談到台北101明年營收目標，她說，一定是一年比一年更好。
