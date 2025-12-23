影／新東陽聖誕音樂會 邀金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」演出

聖誕節即將到來，新東陽今天在桃園國際機場第一航廈3樓北側商場舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」，邀請金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」擔任表演嘉賓，以慵柔旋律為旅客帶來一場豐富的聽覺饗宴，邀請旅客共享溫馨的聖誕午後時光，為旅途留下美好回憶。

新東陽總經理麥升陽表示，新東陽過去幾年都會在機場舉辦聖誕音樂會，今年也是一樣，但今年邀請的表演團體比較特別，邀請今年入圍第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的雙人女子團體「丹丹猫猫」，同時現場也準備了一些點心，希望大家有個愉快的下午，並祝大家聖誕快樂、新年快樂。

新東陽說明，本次邀請的金曲雙人女子組合「丹丹猫猫」是由aDAN薛詒丹及Miao Miao Flow於2024年組成的限定組合，曲風融合電子、R&B與Pop等多元元素，展現獨具風格的音樂樣貌，此次演出透過兩人歌聲與弦樂搭配，以細膩美聲讓旅客度過悠閒午後時光。

新東陽指出，希望透過這場結合音樂與美食的音樂饗宴，為旅客在行程中創造一段溫柔的節日記憶，讓每一段旅程，都成為一個值得珍藏的好日子。

新東陽舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」活動，機場公司總經理范孝倫（前左三）、新東陽總經理麥升陽(前左二)及與會貴賓合影留念。記者黃仲明／攝影 新東陽舉辦「聖誕好日子．午後音樂饗宴」活動，邀請今年入圍第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的雙人女子團體「丹丹猫猫」到場演出。記者黃仲明／攝影

