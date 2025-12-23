指揮家布洛許演繹蕭斯塔科維契樂作 聚焦音樂情感

快訊

中央社／ 台北23日電

指揮家亞歷山大．布洛許攜手鋼琴名家鮑里斯．吉爾特伯格，將與台北市立交響樂團帶來蕭斯塔柯維契兩首鋼琴協奏曲。布洛許表示演出聚焦音樂情感，回應作曲家在極權政治下的創作。

法國指揮家亞歷山大．布洛許（Alexandre Bloch）今天在記者會上表示，他自己身為猶太音樂家，但至今未曾因猶太身分在演出中受到責難，「希望未來也是如此。」布洛許認為，即便部分作曲家在思想或文本中帶有反猶太主義色彩，作曲家個人的立場與其音樂作品仍應有所區分。

布洛許強調，藝術家的核心責任是忠實呈現音樂情感，而非將政治立場直接投射進音樂詮釋之中。然而，作為公眾人物，他也承認在社群媒體與公開場合中難以完全脫離政治責任，「只是當前社會立場對立強烈，使得保持中立愈發困難，我通常都選擇謹慎發言。」

布洛許以馬勒的音樂為例，馬勒音樂中經常並存著大調與小調，映照歡愉與悲傷，反映人類在動盪時代中的複雜心理，「這樣的情感張力在當今充滿衝突與不安的世界尤其重要。」布洛許認為儘管世界越來越瘋狂，「我更喜歡在現實生活中與人面對面交流，盡量減少使用社交網絡。」

今年正值蕭斯塔科維契逝世50週年，鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格（Boris Giltburg）表示，蕭斯塔科維契一生深受蘇聯史達林體制的政治打壓，創作命運在官方攻擊前後出現劇烈轉折。

吉爾特伯格表示，蕭斯塔柯維契早期作品如「第一號交響曲」及兩首「鋼琴協奏曲」，展現了相對自由與諷刺並存的創作語言；而政治清算之後的作品，則更充滿壓抑、隱晦與雙重意涵，「在那一刻，我們失去了蕭斯塔科維契原本可能的創作方向，但我們卻獲得了他後來的音樂。」

這場音樂會將演出蕭斯塔科維契「節日序曲」、「C小調第一號鋼琴協奏曲」、「F大調第二號鋼琴協奏曲」以及「F小調第一號交響曲」。其中「第一號鋼琴協奏曲」採鋼琴、獨奏小號與樂團的特殊編制，小號獨奏由北市交小號代理首席魏廷安挑梁演出，象徵嘲諷、戲謔與不安情緒的交錯。

音樂會將於12月26日演出，地點在台北國家音樂廳。

