退休校長變媽祖婆 89歲林陳春子陪長者活躍老化

中央社／ 台北23日電

今年89歲林陳春子是社區照顧關懷據點理事長，是居民口中的「媽祖婆」，過去擔任校長的她，退休後投入社區，將教育家精神落實在社區據點，帶長者打出「活躍老化」精彩下半場。

「誰說老了只能是褪色的畫，我在轉角的據點，種下新的花......這就是我們歲月釀的家，用溫柔的力量融化孤單的雪花，謝幕要像女王般優雅，歲月的風裡活成最美的畫。」旋律活潑、歌詞溫暖的「歲月釀的家」，在衛生福利部今天舉行的「社區金點獎」頒獎典禮現場響起。

獲得個人獎的林陳春子是台北市信義區永安社區照顧關懷據點的「媽祖婆」，也是居民口中「永遠的校長」。

林陳春子民國44年投身教職，退休後轉身投入社區服務，她用了25年歲月，將教育家的精神在社區據點發揚光大。在人際關係相對疏離的都會叢林，要凝聚社區意識並非易事，她從零開始，成功將據點拓展至擁有24個多元班級的規模，讓長者在太極拳、排舞與唱歌找回生活重心。

林陳春子帶領的團隊戰績輝煌，不僅多次在銀髮活力秀奪金，登上台北小巨蛋，更在108年遠赴葡萄牙參加國際藝術節，讓台灣長者的活力在世界舞台上閃耀，寫下「活躍老化」精彩一頁。面對科技挑戰，她以「一指神功」克服電腦與社群軟體，展現終身學習的韌性。

新北市金包里慈護宮社區照顧關懷據點秘書長曾碧霞也是個人獎名單，她是曾受憂鬱症所苦的退休代課老師，在投入據點後，不僅治療了自己，更讓女兒感動地說，「媽媽找回了自己的名字」，她以驚人的執行力，成功翻轉宮廟僅供參拜的刻板印象，打造出在地長者的第二個家。

衛福部次長呂建德致詞時表示，明年台灣將進入超高齡社會，元旦起將推出長照3.0，長照公務預算從新台幣827億元突破至1100億元以上，盼2032年社區照顧關懷據點布建率達100%，也就是「一社區一據點」，照顧所有長輩，「台灣最美麗的風景不僅是人，最重要就是社區」。

「我們都不服老。」行政院政務委員陳時中表示，許多長輩投入服務他人，也有些長輩在接受服務的同時，仍能回饋、服務別人，形成一條不中斷的服務鏈。透過這樣的模式，不僅能讓大家維持良好的身體狀況，期盼未來10年台灣長輩能越來越健康，失能負擔也能持續降低。

