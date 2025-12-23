快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

長照3.0明年上路 衛福部出院銜接長照草案、復健醫院計畫即將推出

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院厚生會長期照顧推動委員會今舉行第二次專家會議，主題為「醫照整合及社區急性後期照顧」。右起為厚生會執行長陳柏同、厚生會會長蘇巧慧、厚生會主委吳玉琴。記者陳正興／攝影
立法院厚生會長期照顧推動委員會今舉行第二次專家會議，主題為「醫照整合及社區急性後期照顧」。右起為厚生會執行長陳柏同、厚生會會長蘇巧慧、厚生會主委吳玉琴。記者陳正興／攝影

長照3.0明年上路，新制著重於醫療銜接長照服務。衛福部長照司提出最新「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者於出院準備及急性後期整合照顧計畫（PAC）以銜接長照服務；健保署提出「復健醫院計畫」，預計在明天共擬會議討論，若順利通過，將公開徵求、評選北、中、南、東各一家共四家醫院設置復健病床，銜接患者出院後的黃金復健期。

⭐2025總回顧

立法院厚生會長期照顧推動委員會今舉行第二次專家會議，主題為「醫照整合及社區急性後期照顧」。長照司表示，長照3.0設定出院銜接長照不中斷，目前已有出院準備銜接長照的醫院有242家，參與率89%，而出院後銜接長照服務的平均日數，自民國106年平均51天，縮短至113年平均4天，明年目標為平均出院2天，124年目標是出院當日。

長照司表示，明年起長照3.0上路後，出院準備銜接長照服務採「包裹式獎勵金」，新增個案出院前須完成簡易照顧計畫，必要時協助媒合個案出院後1周內最急迫的長照需求，使個案返家後盡速取得長照服務。

「出院準備銜接長照服務草案」對象為，PAC住院模式結案、經出院準備評估長照需要等級第2級以上，至於完全符合收案條件，包括具復能潛能、以返家為目標，但短期無法返家者，以及生活自主困難者。個案需有腦中風、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、衰弱高齡四類疾病的其中一項，推估每年需求者達1700人，試辦專區為住宿式長照機構、一般護理之家、老人福利機構，需與醫療院所或治療所合作，籌組復能專業團隊。

衛福部健保署參議黃珮珊則說，依健保署統計，健保急性後期整合照顧計畫中，各類照護模式收案包括住院模式10503人次、日間照護101人次、居家照護982人次、門診追蹤（僅心臟衰竭）1534人次，目前收治腦中風、燒燙傷、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、衰弱高齡、心臟衰竭等6種疾病患者。

往後健保署將調整PAC計畫可與居整計畫及居護服務共同收案，收案來源擴增至在宅急症照護個案中衰弱高齡結案的收案對象，擴大實施場域至住宿型照護機構，承作院所將擴大至西醫基層診所。

為提供收案誘因，將提升獎勵費為1050至1575點、照護費提升至1374至3749點、評估費提升至1500至2250點。但外界專家表示，獎勵費最高為1575點，恐對醫師不具吸引力，健保署表示，獎勵費最高為1575點會持續討論。

至於，患者出院後於黃金復健期如無法返家，可直接轉至復健醫院持續復健。黃珮珊說，健保署提出台灣「復健醫院」試辦計畫，明天將於共擬會議討論，若順利通過，將公開徵求、評選北、中、南、東各一家共四家醫院試辦復健病房，收案對象為腦中風、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、衰弱高齡疾病患者，床位數不得小於30床，且優先設置於急性後期照護病房，銜接患者出院後的黃金復健期，預計明年第一季上路。

長照 健保署 復健 居家照護 衛福部

延伸閱讀

立院三讀通過！電動車貨物稅條例、使用牌照稅法免徵優惠再延長5年

嘉基民雄八福長照學苑動土 住宿長照及日照2028年完工

黃偉哲公布七周年市政數據 吸引投資額近3,000億元、減債逾2百億

1.25兆軍購條例草案再封殺？ 翁曉玲：賴總統說明前不樂見通過

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

長者流感疫苗接種僅5成 疾管署明年先導入20萬劑加強型疫苗

根據疾管署統計，國內長者接種流感疫苗約5成，疾管署長羅一鈞今說明，目前已採購20萬劑加強型流感疫苗，明年秋冬預計投入風險...

跨越變局、穩健前行 國泰金控再登台北101點亮2026祝福

迎接2026年，台北跨年夜將再次閃耀溫暖光芒！國泰金控宣布，繼去年首度贊助台北101跨年倒數光雕，吸引超過22萬人觀賞獲...

長照3.0明年上路 衛福部出院銜接長照草案、復健醫院計畫即將推出

長照3.0明年上路，新制著重於醫療銜接長照服務。衛福部長照司提出最新「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者於出院準備及...

醫師性平案頻傳…醫院、主管機關無移送懲戒義務 學者批威脅病人安全

近年多起醫事人員執行業務性侵或性騷個案，近年多起醫事人員於執行業務性騷擾或性侵害事件，不少醫師犯行揭露，被檢方起訴後，仍...

醫師性平案多主管機關移送懲戒 薛瑞元：醫師公會還沒有這種道德勇氣

醫師性侵病患，犯行被檢方起訴，醫師公會雖可依違反倫理，將其移送懲戒委員會，做出停權到廢除執照不等處分，但實務上多要等到多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。