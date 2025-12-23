醫師性平案頻傳…醫院、主管機關無移送懲戒義務 學者批威脅病人安全

近年多起醫事人員執行業務性侵或性騷個案，近年多起醫事人員於執行業務性騷擾或性侵害事件，不少醫師犯行揭露，被檢方起訴後，仍持續執業，醫師懲戒機制雖可要求停業，但實務上都是等判決確定才啟動懲戒。學者指出，性平案件審理、判決時間長，期間醫師仍持續執業，危及病人安全，建議要求醫療機構、主管機關通報義務，才能維繫公眾信任。

立法委員王正旭辦公室今天舉辦「醫師涉及嚴重違規之懲戒及預警公告機制」公聽會。與會學者、長庚大學醫務管理學系林欣柔指出，性平案件讓病人安全陷入重大風險，有凸顯現行機制中，醫師公會移送懲戒的「專業自律」，以及行政管制的介入措施存在空缺，無法在一定時間內介入預防風險，導致外界詬病。

醫師性平案中，以台大醫院案件最受矚目，多名台大婦產科醫師涉嫌性騷、性侵病患及同僚，監察院近期決議彈劾該院前婦產科主任陳思原。林欣柔表示，台大案件凸顯專業自律功能不足，院方主張法律並未要求性平案調查後移送懲戒，主管機關衛福部則認為政府不會通靈，不知道醫院發生何種案件，「這表示有辦法發動懲戒程序者，並無啟動機制功能。」

林欣柔說，現行懲戒標準太高，若專業懲戒採取與刑事判決相當的嚴格標準，形同讓高風險醫師持續執業，這也讓專業自律功能下降，傷害公眾對醫療專業的信任，應強化醫療機構及主管機關將性平案件移送懲戒的義務，而目前醫師懲戒委員會並無調查權利，建議參考英國作法，由政府成立獨立監督委員會，接收家屬、主管機關申訴，進行調查並經法庭審理後，做出停權或限制執業規定。

醫師公會全聯會醫事法規委員會召委周賢章說，全聯會為社團法人，無行政調查能力，即使要求會員醫師提供資訊，對方也無配合義務，以台大醫院案件為例，院方調查陳姓教授性騷案結束後，認定性騷成立通報社會局，並同時告知全聯會，但當時陳姓醫師已到其他縣市執業，而現行「醫師法」，醫師懲戒應在行為所在地醫師公會舉行，實務上遇到困難。

商品推薦