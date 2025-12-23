快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師性平案多主管機關移送懲戒 薛瑞元：醫師公會還沒有這種道德勇氣

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民進黨立委王正旭（後排左）下午在立法院舉行「醫師涉及嚴重違規之懲戒及預警公告機制」公聽會，邀集前衛福部長薛瑞元（後排中）、醫界學者、律師團體及民間組織共同討論。記者林伯東／攝影
民進黨立委王正旭（後排左）下午在立法院舉行「醫師涉及嚴重違規之懲戒及預警公告機制」公聽會，邀集前衛福部長薛瑞元（後排中）、醫界學者、律師團體及民間組織共同討論。記者林伯東／攝影

醫師性侵病患，犯行被檢方起訴，醫師公會雖可依違反倫理，將其移送懲戒委員會，做出停權到廢除執照不等處分，但實務上多要等到多年後法院判決確立，才會啟動懲戒。醫事法律專家、衛福部前部長薛瑞元說，醫師公會移赴懲戒案例少之又少，醫師懲戒案例多數是地方衛生局移送，「國內公會還沒成熟到有這種道德勇氣」，且懲戒後往往是輕輕放下，建議修法讓主管機關有申覆權利。

⭐2025總回顧

立法委員王正旭辦公室今天舉辦「醫師涉及嚴重違規之懲戒及預警公告機制」公聽會，討論議題之一包括是否依不同案件程度，訂出哪些案件由醫師公會移送懲戒，哪些是地方衛生局責任。薛瑞元表示，我國醫師公會尚無足夠道德勇氣，建議維持現狀不要區分案件種類，讓公會、主管機關都有權移送，同時觀察醫界團體自律是否能加強。

醫師針對懲戒結果不符，可提出行政救濟，向衛福部提出申覆。衛福部統計，109至114年醫懲會決議懲戒案件共30件，共14案當事醫師對懲戒結果不符，提出申覆。薛瑞元說，醫師可依法申覆，但目前公會或主管機關對懲戒決議不符時，卻無法提出申覆，實務上有醫師惡性重大，懲戒委員會卻輕輕放下，建議修法讓醫師公會、主管機關等有申覆權力。

各界質疑，醫師懲戒機制啟動慢，無法及時做出停止執業或廢除執照的決議。對此，薛瑞元指出，懲戒機制設立目的是「事後評價」，而非事前預防，建議修「醫師法」，比照食安事件處理，納入「預防性下架措施」，權衡公眾利益與醫師個人權益，依個案判斷，區分案件型態，由主管機關禁止疑似涉案醫師，進行特定醫療行為，讓醫師權利侵害最小化，同時達到預防效果。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，各界認為將涉案醫師停業等暫時性介入措施是重要的預防手段，但這必須修法，不過，針對薛前部長所提，在懲戒處分中新增不得從事特定醫療行為，實務上管理時恐難以查核，將與各界廣泛溝通。

公聽會中另就懲戒結果公開等進行討論。王正旭決議，請衛福部持續研議「醫師法」修法可行性，同時考慮醫師公開資訊等現行機制明文入法必要性，以及是否需要修法增訂暫時性處分之必要，於3個月內提出書面報告；針對及時風險管控或暫時性處分，是否有更合理措施，另在3個月內回應相關建議，如何強化醫師懲戒自律機制，也要在3個月內以書面回覆。

醫師 衛福部 薛瑞元 衛生局

延伸閱讀

段考題驚見不雅字眼！金城國中教師涉性平爭議 上月遭解聘

宮廟宣講小橘書挨批「褻瀆神明」 立委王正旭：強化全民安全 神明會認同

立院衛環委員會訪中國醫大附醫 考察AI智慧醫療

防杜油汙立委王正旭要求設水中油膜偵測器 台水：多點位檢測水質

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

長者流感疫苗接種僅5成 疾管署明年先導入20萬劑加強型疫苗

根據疾管署統計，國內長者接種流感疫苗約5成，疾管署長羅一鈞今說明，目前已採購20萬劑加強型流感疫苗，明年秋冬預計投入風險...

跨越變局、穩健前行 國泰金控再登台北101點亮2026祝福

迎接2026年，台北跨年夜將再次閃耀溫暖光芒！國泰金控宣布，繼去年首度贊助台北101跨年倒數光雕，吸引超過22萬人觀賞獲...

長照3.0明年上路 衛福部出院銜接長照草案、復健醫院計畫即將推出

長照3.0明年上路，新制著重於醫療銜接長照服務。衛福部長照司提出最新「出院準備銜接長照服務草案」，讓住院患者於出院準備及...

醫師性平案頻傳…醫院、主管機關無移送懲戒義務 學者批威脅病人安全

近年多起醫事人員執行業務性侵或性騷個案，近年多起醫事人員於執行業務性騷擾或性侵害事件，不少醫師犯行揭露，被檢方起訴後，仍...

醫師性平案多主管機關移送懲戒 薛瑞元：醫師公會還沒有這種道德勇氣

醫師性侵病患，犯行被檢方起訴，醫師公會雖可依違反倫理，將其移送懲戒委員會，做出停權到廢除執照不等處分，但實務上多要等到多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。