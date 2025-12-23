醫師性平案多主管機關移送懲戒 薛瑞元：醫師公會還沒有這種道德勇氣

醫師性侵病患，犯行被檢方起訴，醫師公會雖可依違反倫理，將其移送懲戒委員會，做出停權到廢除執照不等處分，但實務上多要等到多年後法院判決確立，才會啟動懲戒。醫事法律專家、衛福部前部長薛瑞元說，醫師公會移赴懲戒案例少之又少，醫師懲戒案例多數是地方衛生局移送，「國內公會還沒成熟到有這種道德勇氣」，且懲戒後往往是輕輕放下，建議修法讓主管機關有申覆權利。

立法委員王正旭辦公室今天舉辦「醫師涉及嚴重違規之懲戒及預警公告機制」公聽會，討論議題之一包括是否依不同案件程度，訂出哪些案件由醫師公會移送懲戒，哪些是地方衛生局責任。薛瑞元表示，我國醫師公會尚無足夠道德勇氣，建議維持現狀不要區分案件種類，讓公會、主管機關都有權移送，同時觀察醫界團體自律是否能加強。

醫師針對懲戒結果不符，可提出行政救濟，向衛福部提出申覆。衛福部統計，109至114年醫懲會決議懲戒案件共30件，共14案當事醫師對懲戒結果不符，提出申覆。薛瑞元說，醫師可依法申覆，但目前公會或主管機關對懲戒決議不符時，卻無法提出申覆，實務上有醫師惡性重大，懲戒委員會卻輕輕放下，建議修法讓醫師公會、主管機關等有申覆權力。

各界質疑，醫師懲戒機制啟動慢，無法及時做出停止執業或廢除執照的決議。對此，薛瑞元指出，懲戒機制設立目的是「事後評價」，而非事前預防，建議修「醫師法」，比照食安事件處理，納入「預防性下架措施」，權衡公眾利益與醫師個人權益，依個案判斷，區分案件型態，由主管機關禁止疑似涉案醫師，進行特定醫療行為，讓醫師權利侵害最小化，同時達到預防效果。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，各界認為將涉案醫師停業等暫時性介入措施是重要的預防手段，但這必須修法，不過，針對薛前部長所提，在懲戒處分中新增不得從事特定醫療行為，實務上管理時恐難以查核，將與各界廣泛溝通。

公聽會中另就懲戒結果公開等進行討論。王正旭決議，請衛福部持續研議「醫師法」修法可行性，同時考慮醫師公開資訊等現行機制明文入法必要性，以及是否需要修法增訂暫時性處分之必要，於3個月內提出書面報告；針對及時風險管控或暫時性處分，是否有更合理措施，另在3個月內回應相關建議，如何強化醫師懲戒自律機制，也要在3個月內以書面回覆。

