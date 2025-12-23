快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年耶誕節又濕又冷，周四、周五最冷，冷空氣強增強至大陸冷氣團，低溫下探10度。聯合報系資料照
今年耶誕節又濕又冷，周四、周五最冷，冷空氣強增強至大陸冷氣團，低溫下探10度。聯合報系資料照

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五晚間至周六清晨恐出現10度以下低溫，下周還有另一波東北季風緊接而來，跨年夜北部、東半部降雨機率增加，元旦看到曙光機率低。

⭐2025總回顧

林定宜說，明（24日）東北季風增強，白天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。明天晚上起水氣增加，桃園以北、東北部有短暫降雨，且有局部較大雨勢，北部、東半部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區也有零星雨。

周四、周五（25、26日）持續受到冷空氣影響，桃園以北、東北部有短暫雨，且有較大雨勢，北部、東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區也有零星降雨。

周六、周日（27、28日）冷氣團減弱，但中層水氣仍多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，新竹以南山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周一（29日）天氣轉乾，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北也有零星降雨；下周二（30日）另一波東北季風南下，水氣再增加，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

另外，下周三（31日）跨年當天受到東北季風影響，水氣增多，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部山區也有零星短暫降雨，其他地區為多雲的天氣，並持續影響到下周五（2026年1月2日），由於東海岸水氣多，且雲容易堆積，元旦看見曙光的機率較低。

溫度部分，林定宜指出，明天東北季風增強，中部以北、東北部低溫約16至18度，高溫22至24度，南部、花東低溫19度，高溫上看26至29度。

周四、周五冷空氣增強為大陸冷氣團，中部以北、東北部、東部明顯轉冷，其他地區早溫感受也較冷，而「最冷時間點落在周五晚間至周六清晨」，中部以北、東北部低溫僅12、13度，空曠地區不排除出現10度以下低溫。

周六、周日大陸冷氣團逐漸減弱，北部、東北部仍感受較冷；下周一氣溫回升，但早晚感受稍涼；下周二另一波東北季風增強，氣溫再略降。

另外，林定宜提及，明晚至周四3500公尺以上高山，周五至周六3000公尺以上高山有降雪機會。

冷氣團 東北季風 低溫 元旦 跨年

延伸閱讀

大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

耶誕節又濕又冷 粉專：周四周五最冷強度挑戰大陸冷氣團

周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

相關新聞

大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五...

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

華航今年12月初時宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。今華航再度公告，宣布將自明年起，...

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費納入20及21價疫苗。疾管署長羅一鈞表...

連蔡依林都得過！雲林縣明年補助帶狀疱疹疫苗 被認為「誠意滿滿」

名人罹患帶狀疱疹的新聞時有所聞，包括藝人蔡依林、楊貴媚、苗可麗等人，都經歷過皮蛇帶來的嚴重併發症神經痛，目前至少有13個...

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。