大陸冷氣團周四來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

明天冷空氣南下，桃園以北、東北部有較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周四冷空氣將增強為大陸冷氣團，各地感受濕冷，周五晚間至周六清晨恐出現10度以下低溫，下周還有另一波東北季風緊接而來，跨年夜北部、東半部降雨機率增加，元旦看到曙光機率低。

林定宜說，明（24日）東北季風增強，白天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。明天晚上起水氣增加，桃園以北、東北部有短暫降雨，且有局部較大雨勢，北部、東半部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區也有零星雨。

周四、周五（25、26日）持續受到冷空氣影響，桃園以北、東北部有短暫雨，且有較大雨勢，北部、東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區也有零星降雨。

周六、周日（27、28日）冷氣團減弱，但中層水氣仍多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，新竹以南山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周一（29日）天氣轉乾，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北也有零星降雨；下周二（30日）另一波東北季風南下，水氣再增加，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

另外，下周三（31日）跨年當天受到東北季風影響，水氣增多，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部山區也有零星短暫降雨，其他地區為多雲的天氣，並持續影響到下周五（2026年1月2日），由於東海岸水氣多，且雲容易堆積，元旦看見曙光的機率較低。

溫度部分，林定宜指出，明天東北季風增強，中部以北、東北部低溫約16至18度，高溫22至24度，南部、花東低溫19度，高溫上看26至29度。

周四、周五冷空氣增強為大陸冷氣團，中部以北、東北部、東部明顯轉冷，其他地區早溫感受也較冷，而「最冷時間點落在周五晚間至周六清晨」，中部以北、東北部低溫僅12、13度，空曠地區不排除出現10度以下低溫。

周六、周日大陸冷氣團逐漸減弱，北部、東北部仍感受較冷；下周一氣溫回升，但早晚感受稍涼；下周二另一波東北季風增強，氣溫再略降。

另外，林定宜提及，明晚至周四3500公尺以上高山，周五至周六3000公尺以上高山有降雪機會。

