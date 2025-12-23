TPASS預算待審 公路局：恐影響地方及客運撥款
行政院通勤月票TPASS從112年上路，第1期今年底到期，交通部115至118年編363.8億元，因預算還未審查，公路局今天說，將影響撥付給地方政府或客運業者，盼立院通過預算。
TPASS政策自112年7月上路以來，以減輕通勤族負擔、鼓勵民眾使用大眾運輸工具為目的。
交通部公路局長林福山今天出席路口安全宣誓記者會接受媒體聯訪時表示，第1期為特別預算，115至118年已編列新台幣363.8億元預算，須經立法院審查通過後才能動支，若明年1月1日立法院還未審查通過預算，將無法撥付經費給地方政府、客運業者。
林福山透露，目前1個月將近100萬人購買TPASS，TPASS月票銷售有基本收入，而其折扣約3至5折，由中央、地方進行補貼。
林福山舉例，國道客運、一般公路客運、鐵路，由公路局補助90%，地方政府負擔補助10%。
林福山表示，若預算還未審查通過，儘管明年1月1日起民眾仍可以購買TPASS，但在民眾使用後，後續撥付給地方政府和客運業者部分，將會受到影響。
對於未來是否可能因補助款項撥付受影響而導致業者退出TPASS，林福山強調，將盡力避免此類情形發生，將配合立法院的預算審查並做好準備，同時在審查過程中，讓立委理解，並順利能通過下一期預算。
