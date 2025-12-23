截至9月國人赴日500萬人次 台灣虎航開航台南直飛熊本、沖繩雙航線

交通部民航局23日指出，台灣虎航（6757）新闢的台南—熊本與高雄—熊本航線皆在今日首航，後天（25日）台虎台南—沖繩航線也將首航，南部直飛日本已有9處航點。據統計疫後台日往來熱絡，截至今年9月國人赴日居首位，占三成，累計500萬人次，足見國人對飛往日本航線的需求高。

民航局指出，今日在台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲、陳亭妃、民航局長何淑萍與台灣虎航商務長許致遠共同見證下，台虎今天首航台南—熊本航線；不遠處，台虎高雄—熊本也在今天首航，站方特別準備「水門禮」慶賀，台虎董事長黃世惠與立法委員許智傑也陪著旅客搭乘首航班機前往熊本。

民航局長何淑萍表示，她要特別感謝台虎回應南部、特別是台南鄉親的期待，努力整合各項資源，讓兩國民眾能有更頻密的航班可供利用。她說，台南歷史悠久，人文底蘊豐富，更是美食之都，台南與熊本間僅需2小時5分鐘航程，相信將能吸引更多日人前來台南旅遊，促進台南旅遊發展，也希望大家共同努力，使這條航線能更加充分的運用。

台灣虎航董事長黃世惠表示，這次首航不僅是台灣虎航對南台灣旅運市場的重視，更是台灣虎航首度將航點布局延伸至台南，正式開拓台南首條直飛航線，具有極為重要的里程碑意義。透過這次雙航線的布局，除了能大幅縮短南台灣與九州之間的距離，更提供了「高雄、台南」雙點進出的彈性選擇；再者，台積電（2330）在台南、高雄和熊本都有設廠，此航線的開通，更串聯起台日半導體科技走廊，為產業合作與交流開啟全新篇章。

民航局指出，自疫情後，台日往來持續熱絡，依據交通部觀光署最新統計，今年1至9月國人前往日本居首位，占比約3成，累計逾500萬人次；目前營運台日航線的航空公司計有18家，飛航日本33處航點，其中，台灣虎航飛航日本已有25處，為台南飛航日本航點最多的航空公司。

民航局表示，台灣虎航加入後，目前高雄機場飛日本航點已有9個(成田、關西、名古屋、沖繩、福岡、岡山、新千歲、仙台、熊本)、每周雙向共240班；台南飛往日本航點則有熊本、沖繩2處，每周雙向共8班。

民航局強調，將持續優化航空站的各項服務設施，並協助航空公司攜手地方政府及觀光、科技製造等產業共同拓展市場，期盼航空公司未來在南台灣開闢更多新航線，以提供南部鄉親更優質且多元的空運服務。

台灣虎航表示，為了慶祝雙航線首航，包括高雄國際機場、台南機場及阿蘇熊本機場今日都特別安排了灑水儀式，為新航線祈福；而所有搭乘台灣出發之首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，為旅程送上滿滿的期待與祝福。此外，台灣虎航的熊本航線也特別與「辦桌界南霸天」的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用不僅滋味絕頂更呈現出濃濃的台灣味，每班限量供應，想品嚐的旅客務必得搶先於官網上預訂以免向隅。

