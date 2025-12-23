耶誕夜迎大陸冷氣團！明晚水氣增多 中部以北低溫探12度

氣象署表示，明天晚間起水氣增多，桃園以北、東北部防較大雨勢；25、26日大陸冷氣團影響，耶誕夜最濕冷，中部以北、東北部平地低溫下探至攝氏12、13度；30日還有一波東北季風接力，北部持續偏濕涼。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天白天東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨；晚間水氣增多，桃園以北、東北部易有較大雨勢，中南部山區也有局部短暫雨。

林定宜表示，明天中部以北、東北部低溫約16至18度，南部、花東地區約19度；高溫部分，北部、東北部22至24度，中南部、台東地區約26至28度。

林定宜指出，25、26日大陸冷氣團影響，中部以北、宜花地區轉冷，水氣仍偏多，桃園以北、宜蘭易有較大雨勢，中南部山區、台東地區也有局部短暫雨；其中25日雨區最廣，中南部平地也有局部短暫雨。

林定宜說，目前觀察最冷的時間點是25日至26日，中部以北、東北部平地低溫約12、13度，北部、東北部白天高溫也僅16、17度。

林定宜表示，若水氣及溫度能配合，明晚起至25日3500公尺以上，26、27日3000公尺以上高山有降雪的機會。

林定宜提到，27、28日大陸冷氣團減弱，北部、東北部整天偏涼、其他地區早晚涼，桃園以北、東半部局部短暫雨，新竹以南山區零星短暫雨；29日天氣較穩定，僅東半部、恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。

林定宜說，預估30日又有一波東北季風增強，31日至明年1月2日受東北季風影響，水氣再增多。若依資料預估，北部跨年夜及新年曙光的天氣可能都會偏濕涼、雲霧偏多。

林定宜提醒，明天清晨西半部地區易有局部霧影響能見度；另外基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

