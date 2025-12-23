擴大癌篩上路一年536.6萬人次受惠 專家提醒：定期檢查平均多活3年

癌症是我國十大死因第一位，國健署提供多項補助篩檢，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌，希望能有效早期發現並降低死亡率。114年元旦起，配合「健康台灣」政策，擴大免費癌症篩檢範圍及放寬年齡條件，截至12月17日累計突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%。

國健署表示，癌症篩檢擴大對象，主要針對子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等四項，並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務。今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人，約成長23.3%。

國健署長沈靜芬說，政策推動即將滿一年，累積篩檢服務量達歷年新高，截至12月17日，累計已達536.6萬人次篩檢服務，較去年同期429.8萬人次，增加106.8萬人次，顯示民眾對篩檢的參與度持續提升。而找出潛在的癌前病變與癌症個案，也顯見擴大篩檢在早期偵測上帶來的成果，可有效提高存活率。

國健署統計，子宮頸癌篩檢數238.6萬人，癌前病變數1.3萬人，癌症數0.1萬人。乳癌篩檢數123.1萬人，未發現癌前病變數個案，癌症數0.66萬人。大腸癌篩檢數163.5萬人，癌前病變數4.6萬人，癌症數0.34萬人。肺癌篩檢數11.4萬人，未發現癌前病變數個案，癌症數0.08萬人。

台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，擴大癌症篩檢的政策，確實有助減少醫療負擔，以及因延長壽命而增加的經濟價值。定期接受癌症篩檢可降低個別癌症死亡率，以及延長平均餘命，其中乳癌篩檢可延長約3.38年，大腸癌篩檢可延長約3.10年，子宮頸癌約2.33年。

陳秀熙說，國家癌症篩檢政策的持續推動與資源投入，除了有益健康餘命，也精準揪出「高風險族群」，減輕醫療資源壓力。不過，篩檢率要拉高到60%，有賴民眾自我健康意識，符合資格的民眾應定期善用免費癌症篩檢服務。找出「高風險族群」後，健保署才能推動「精準給藥」，讓治療更及時、更有效。

