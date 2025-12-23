快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

擴大癌篩上路一年536.6萬人次受惠 專家提醒：定期檢查平均多活3年

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署擴大癌症篩檢上路將滿一年，共助7.1萬人發現異常。本報資料照片
國健署擴大癌症篩檢上路將滿一年，共助7.1萬人發現異常。本報資料照片

癌症是我國十大死因第一位，國健署提供多項補助篩檢，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌，希望能有效早期發現並降低死亡率。114年元旦起，配合「健康台灣」政策，擴大免費癌症篩檢範圍及放寬年齡條件，截至12月17日累計突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%。

⭐2025總回顧

國健署表示，癌症篩檢擴大對象，主要針對子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等四項，並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務。今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人，約成長23.3%。

國健署長沈靜芬說，政策推動即將滿一年，累積篩檢服務量達歷年新高，截至12月17日，累計已達536.6萬人次篩檢服務，較去年同期429.8萬人次，增加106.8萬人次，顯示民眾對篩檢的參與度持續提升。而找出潛在的癌前病變與癌症個案，也顯見擴大篩檢在早期偵測上帶來的成果，可有效提高存活率。

國健署統計，子宮頸癌篩檢數238.6萬人，癌前病變數1.3萬人，癌症數0.1萬人。乳癌篩檢數123.1萬人，未發現癌前病變數個案，癌症數0.66萬人。大腸癌篩檢數163.5萬人，癌前病變數4.6萬人，癌症數0.34萬人。肺癌篩檢數11.4萬人，未發現癌前病變數個案，癌症數0.08萬人。

台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，擴大癌症篩檢的政策，確實有助減少醫療負擔，以及因延長壽命而增加的經濟價值。定期接受癌症篩檢可降低個別癌症死亡率，以及延長平均餘命，其中乳癌篩檢可延長約3.38年，大腸癌篩檢可延長約3.10年，子宮頸癌約2.33年。

陳秀熙說，國家癌症篩檢政策的持續推動與資源投入，除了有益健康餘命，也精準揪出「高風險族群」，減輕醫療資源壓力。不過，篩檢率要拉高到60%，有賴民眾自我健康意識，符合資格的民眾應定期善用免費癌症篩檢服務。找出「高風險族群」後，健保署才能推動「精準給藥」，讓治療更及時、更有效。

篩檢 癌症 癌前病變

延伸閱讀

擴大癌症篩檢週年 7.1萬人提早發現異常

有如裝了GPS導航系統！超音波導引切片技術 肺癌診斷更精準安全

美國歌手巴瑞曼尼洛確診肺癌　暫停演唱會接受手術

女性不抽菸卻罹患肺癌 最新研究：與空汙、食物防腐劑有關

相關新聞

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

華航今年12月初時宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。今華航再度公告，宣布將自明年起，...

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費納入20及21價疫苗。疾管署長羅一鈞表...

連蔡依林都得過！雲林縣明年補助帶狀疱疹疫苗 被認為「誠意滿滿」

名人罹患帶狀疱疹的新聞時有所聞，包括藝人蔡依林、楊貴媚、苗可麗等人，都經歷過皮蛇帶來的嚴重併發症神經痛，目前至少有13個...

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。