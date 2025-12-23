長者流感疫苗接種僅5成 疾管署明年先導入20萬劑加強型疫苗

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
根據疾管署統計，國內長者接種流感疫苗約5成，疾管署長羅一鈞（左一）今說明，目前已採購20萬劑加強型流感疫苗，明年秋冬預計投入風險最高長照跟安養機構，來降低長者出現流感群聚的可能性。記者翁唯真／攝影
根據疾管署統計，國內長者接種流感疫苗約5成，疾管署長羅一鈞今說明，目前已採購20萬劑加強型流感疫苗，明年秋冬預計投入風險最高長照跟安養機構，來降低長者出現流感群聚的可能性。

羅一鈞今表示，加強型流感疫苗事實上很多先進國家都已經有在公費提供保護力更強的加強型疫苗，今年3月ACIP專家會議同意符合評估過成本效益，明年是預計先導入20萬劑，在風險最高的長照跟安養機構優先提供，估計相關65歲以上長者住民是20萬人，以降低這個機構出現流感群聚或重症發生的可能性。

至於未來是否可能擴及至所有長者皆可使用，羅一鈞說，目前流感疫苗長者接種率僅5成，表示長者對接種疫苗接受度有待提升，明年將對長者做接種意願調查，了解65歲以上長輩認知及意願，了解後續規畫要提供多少劑。目前增購的20萬劑加強型疫苗需增加約8000萬元經費，未來會整體考量預算、長者接種狀況，決定後續應採購多少劑及提供對象。

依據疾管署監測資料顯示，上周新增16例流感併發重症病例3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型及6例死亡均H3N2。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本次流感季累計396例重症病例113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型及74例死亡23例H1N1、50例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，91%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，惟近3周呈下降或上下波動趨勢；亞、東/北/西南歐、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A（H3N2）。

6例死亡案例中，疾管署防疫醫師林詠青表示，1位南部60幾歲女性，本身是有多種慢性疾病，包括糖尿病、高血壓、高血脂及氣喘病史，沒有接種本季流感疫苗。11月時就開始出現間歇性的發燒跟胃炎症狀，且持續約3個星期，後來11月底急診就醫發現胸部x光有肺部的腫塊，收治後仍有出現呼吸困難狀況，就轉到加護病房快篩確認A型流感，胸部x光也顯示肺炎給予抗病毒藥物後，還是有反覆發生心跳停止的狀況且有併發黴菌的感染，經過治療無效，不幸在12月中旬過世，累計住院期間大概是3個星期，最主要死因是流感併發重症及黴菌感染。

