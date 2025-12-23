快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

3000劑流腦疫苗免費打 115年元旦起限期1個月

中央社／ 台北23日電

3000劑四價流行性腦脊髓膜炎疫苗快到期，明年1月免費釋出，民眾若規劃去非洲撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部「非洲流腦帶」地區，或赴沙烏地阿拉伯朝覲可接種，省自費1525元。

⭐2025總回顧

為使國內儲備疫苗能充分發揮效益，減少日後國人境外罹病的防疫風險與醫療資源負擔，衛生福利部疾病管制署今天宣布，釋出效期至115年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（批號：AMVB039A）約3000劑。

疾管署長羅一鈞在例行疫報中說明，自明年1月1日起至31日期間，民眾得至國內32家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種，免收疫苗藥品費（每劑新台幣1525元）。

疾管署指出，如有接種這項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」（黃皮書）。

黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為210元；加簽（已持有黃皮書者）為160元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。將屆效疫苗（指定批號）如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費，建議有需求的民眾，可即早向合約醫院預約及按時接種，以利衛生局調度疫苗。

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。

症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性的疾病，全球都有感染個案，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府即要求赴該國朝覲必須接種，並出示黃皮書。接種後約7到10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種1劑疫苗。

疫苗 非洲 疾管署 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

連蔡依林都得過！雲林縣明年補助帶狀疱疹疫苗 被認為「誠意滿滿」

疾管署疫苗政策明年推出3新制 流感增加強型、新肺鏈疫苗最快1月15日開打

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

相關新聞

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

華航今年12月初時宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。今華航再度公告，宣布將自明年起，...

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費納入20及21價疫苗。疾管署長羅一鈞表...

連蔡依林都得過！雲林縣明年補助帶狀疱疹疫苗 被認為「誠意滿滿」

名人罹患帶狀疱疹的新聞時有所聞，包括藝人蔡依林、楊貴媚、苗可麗等人，都經歷過皮蛇帶來的嚴重併發症神經痛，目前至少有13個...

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。