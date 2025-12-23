3000劑流腦疫苗免費打 115年元旦起限期1個月
3000劑四價流行性腦脊髓膜炎疫苗快到期，明年1月免費釋出，民眾若規劃去非洲撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部「非洲流腦帶」地區，或赴沙烏地阿拉伯朝覲可接種，省自費1525元。
為使國內儲備疫苗能充分發揮效益，減少日後國人境外罹病的防疫風險與醫療資源負擔，衛生福利部疾病管制署今天宣布，釋出效期至115年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（批號：AMVB039A）約3000劑。
疾管署長羅一鈞在例行疫報中說明，自明年1月1日起至31日期間，民眾得至國內32家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種，免收疫苗藥品費（每劑新台幣1525元）。
疾管署指出，如有接種這項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」（黃皮書）。
黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為210元；加簽（已持有黃皮書者）為160元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。將屆效疫苗（指定批號）如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費，建議有需求的民眾，可即早向合約醫院預約及按時接種，以利衛生局調度疫苗。
疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。
症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。
疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性的疾病，全球都有感染個案，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府即要求赴該國朝覲必須接種，並出示黃皮書。接種後約7到10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種1劑疫苗。
