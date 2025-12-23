元旦升旗表演推「健康台灣」 醫護、鏟子超人當主角

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

今年元旦升旗表演新增國民健康操結合嘻哈的表演橋段，還邀請團長是醫師的樂團參加演出！總統府23日公佈元旦升旗活動主題是「健康台灣 團結守護」。現場主視覺的靈感來自鏟子超人與辛苦的醫護團隊，並結合立體派的風格創作與黃、粉紅、不同種類的藍色的結合，並有樂儀旗隊、搖滾與嘻哈等多樣演出。

元旦升旗很「療癒」

總統府23日公佈「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」的相關細節，本次活動由醫師公會主辦，主題是「健康台灣 團結守護」，設計靈感包括馬太鞍堰塞湖事件中，自願到光復鄉清理淤泥的「鏟子超人」，還有長期勞苦功高的醫護人員，以藥丸、試管的圓形與橢圓形狀為基底進行設計。

另外，同時還結合立體派的元素與醫院常見的鵝黃、粉紅、天青、淺藍等顏色進行搭配。表演方面，明年1月1日凌晨4點半開放入場，5點是北一女中的樂儀旗隊演出，5點15分則由團長是急診專科醫師，由各種職業組成的「玫瑰墓樂團」進行「醫療現場生命搖滾」；5點40分則會有「國民健康操尬嘻哈」的表演。

馬太鞍原民歌手演出

6點開始會有來自馬太鞍部落的原住民歌手阿洛‧卡力亭‧巴奇辣進行「同一處家鄉」的表演，最後壓軸的就是國防部示範樂隊暨三軍儀隊表演，隨後便開始進行升旗典禮。預演的管制時間（車輛管制）從30日的10點到下午5點，在總統府前的重慶南路、凱達格蘭大道與懷寧街。

31日晚上9點開始，管制（人與車）範圍擴大到愛國西路、博愛路、衡陽路、襄陽路與中山南路；明年1月1日的4點到8點則是車輛管制，8點到下午3點則是重慶南路、凱達格蘭大道與懷寧街的車輛管制。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦