快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

元旦升旗表演推「健康台灣」 醫護、鏟子超人當主角

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
115年總統府元旦升旗活動的主題是「健康台灣 團結守護」，將以醫護與鏟子超人作為主角。（總統府提供）
115年總統府元旦升旗活動的主題是「健康台灣 團結守護」，將以醫護與鏟子超人作為主角。（總統府提供）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

今年元旦升旗表演新增國民健康操結合嘻哈的表演橋段，還邀請團長是醫師的樂團參加演出！總統府23日公佈元旦升旗活動主題是「健康台灣 團結守護」。現場主視覺的靈感來自鏟子超人與辛苦的醫護團隊，並結合立體派的風格創作與黃、粉紅、不同種類的藍色的結合，並有樂儀旗隊、搖滾與嘻哈等多樣演出。

⭐2025總回顧

元旦升旗很「療癒」

總統府23日公佈「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」的相關細節，本次活動由醫師公會主辦，主題是「健康台灣 團結守護」，設計靈感包括馬太鞍堰塞湖事件中，自願到光復鄉清理淤泥的「鏟子超人」，還有長期勞苦功高的醫護人員，以藥丸、試管的圓形與橢圓形狀為基底進行設計。

另外，同時還結合立體派的元素與醫院常見的鵝黃、粉紅、天青、淺藍等顏色進行搭配。表演方面，明年1月1日凌晨4點半開放入場，5點是北一女中的樂儀旗隊演出，5點15分則由團長是急診專科醫師，由各種職業組成的「玫瑰墓樂團」進行「醫療現場生命搖滾」；5點40分則會有「國民健康操尬嘻哈」的表演。

馬太鞍原民歌手演出

6點開始會有來自馬太鞍部落的原住民歌手阿洛‧卡力亭‧巴奇辣進行「同一處家鄉」的表演，最後壓軸的就是國防部示範樂隊暨三軍儀隊表演，隨後便開始進行升旗典禮。預演的管制時間（車輛管制）從30日的10點到下午5點，在總統府前的重慶南路、凱達格蘭大道與懷寧街。

31日晚上9點開始，管制（人與車）範圍擴大到愛國西路、博愛路、衡陽路、襄陽路與中山南路；明年1月1日的4點到8點則是車輛管制，8點到下午3點則是重慶南路、凱達格蘭大道與懷寧街的車輛管制。

【更多精采內容，詳見

元旦升旗 馬太鞍 總統府 醫護人員 鏟子超人

延伸閱讀

宜蘭縣府及羅東鎮元旦升旗健行抽大獎 宜蘭市發送美食兌換券看表演

限量5000份！台中元旦升旗送史努比置物盒 領取時間曝光

元旦總統府升旗 12/27上午8時起周邊分階段交管

寄信總統府、新北市府…6度威脅火攻雙北 男7恐嚇罪起訴

相關新聞

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

華航今年12月初時宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。今華航再度公告，宣布將自明年起，...

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費納入20及21價疫苗。疾管署長羅一鈞表...

連蔡依林都得過！雲林縣明年補助帶狀疱疹疫苗 被認為「誠意滿滿」

名人罹患帶狀疱疹的新聞時有所聞，包括藝人蔡依林、楊貴媚、苗可麗等人，都經歷過皮蛇帶來的嚴重併發症神經痛，目前至少有13個...

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。