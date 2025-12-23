影／吳念庭父子代言籲路口安全 交通部：生活落實就可撕行人地獄標籤

今年截至9月行人死亡263人，較去年同期增加4人，為強化路口安全，交通部公路局邀請今年獲得「中職打擊王」、台鋼雄鷹內野手吳念庭，及前職棒球員吳復連父子檔擔任宣導代言人。吳念庭呼籲走路要專心，並舉例打擊時若不專心會被三振，之後還有重來機會，但在路口不專心「就沒有下次了」。

公路局與台鐵今發布「強化路口安全」宣導影片，推動「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識，並邀職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使。

影片透過父子兩人對話，談到當爸爸後更加注意道路安全，無論是開車、走路都更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

吳念庭說，拍攝宣傳影片時，想到小時候爸爸牽著他的手過馬路，有回到孩童時候的感覺；談到專心過馬路，他舉例，在打擊區不專心就會三振，三振後仍有機會，但若在路口不專心「就沒有下次了」，另外行經路口就算是綠燈，也要注意左右邊有無車輛，並專心、盡快過馬路。

吳復連表示，過馬路不專心就跟守備區不專心一樣馬上就會失誤，尤其行人通過馬路時邊走邊聊天及滑手機是最忌諱，另也指出有人開車為搶快幾秒鐘而造成遺憾，呼籲駕駛到路口一定要停一下。

公路局林福山表示，守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每位駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，這次與吳復連、吳念庭父子合作，盼透過球星代言與拉拉隊應援形式，並在台北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行動守則。

交通部路政及道安司吳東凌司長指出，「車輛看見行人要主動停讓、行人穿越路口要專心通行」是「每天都會遇到，也應該要做到，但常常被忽略」的安全細節，若能將這些口號真正落實生活中，「就能撕掉台灣行人地獄的標籤」。

台鐵總工程師陳詩本指出，台鐵環島鐵道1065公里，其中900公里屬於開放空間，根據統計，每年行人入侵路線有17件，造13死4傷；月台死傷件數有9件，造成5死4傷。

此外，平交道每年有6件死傷事故，台鐵全線有415個平交道路口，因為搶快及硬闖發生很多意外，每年有遮斷桿204支斷掉；陳詩本說，現在平交道已開始裝設監視系統、緊急按鈕和照明等，柵欄放下後30秒列車會經過，呼籲柵欄放下後千萬不要過去，不管是行人或車輛應遵守停看聽。 交通部公路局邀請今年獲得「中職打擊王」、台鋼雄鷹內野手吳念庭（右三），及前職棒球員吳復連（右四）父子檔擔任宣導代言人。記者胡瑞玲／攝影

商品推薦