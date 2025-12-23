快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／吳念庭父子代言籲路口安全 交通部：生活落實就可撕行人地獄標籤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局邀請今年獲得「中職打擊王」、台鋼雄鷹內野手吳念庭（右三），及前職棒球員吳復連（右四）父子檔擔任宣導代言人。記者胡瑞玲／攝影
交通部公路局邀請今年獲得「中職打擊王」、台鋼雄鷹內野手吳念庭（右三），及前職棒球員吳復連（右四）父子檔擔任宣導代言人。記者胡瑞玲／攝影

今年截至9月行人死亡263人，較去年同期增加4人，為強化路口安全，交通部公路局邀請今年獲得「中職打擊王」、台鋼雄鷹內野手吳念庭，及前職棒球員吳復連父子檔擔任宣導代言人。吳念庭呼籲走路要專心，並舉例打擊時若不專心會被三振，之後還有重來機會，但在路口不專心「就沒有下次了」。

⭐2025總回顧

公路局與台鐵今發布「強化路口安全」宣導影片，推動「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識，並邀職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使。

影片透過父子兩人對話，談到當爸爸後更加注意道路安全，無論是開車、走路都更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

吳念庭說，拍攝宣傳影片時，想到小時候爸爸牽著他的手過馬路，有回到孩童時候的感覺；談到專心過馬路，他舉例，在打擊區不專心就會三振，三振後仍有機會，但若在路口不專心「就沒有下次了」，另外行經路口就算是綠燈，也要注意左右邊有無車輛，並專心、盡快過馬路。

吳復連表示，過馬路不專心就跟守備區不專心一樣馬上就會失誤，尤其行人通過馬路時邊走邊聊天及滑手機是最忌諱，另也指出有人開車為搶快幾秒鐘而造成遺憾，呼籲駕駛到路口一定要停一下。

公路局林福山表示，守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每位駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，這次與吳復連、吳念庭父子合作，盼透過球星代言與拉拉隊應援形式，並在台北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行動守則。

交通部路政及道安司吳東凌司長指出，「車輛看見行人要主動停讓、行人穿越路口要專心通行」是「每天都會遇到，也應該要做到，但常常被忽略」的安全細節，若能將這些口號真正落實生活中，「就能撕掉台灣行人地獄的標籤」。

台鐵總工程師陳詩本指出，台鐵環島鐵道1065公里，其中900公里屬於開放空間，根據統計，每年行人入侵路線有17件，造13死4傷；月台死傷件數有9件，造成5死4傷。

此外，平交道每年有6件死傷事故，台鐵全線有415個平交道路口，因為搶快及硬闖發生很多意外，每年有遮斷桿204支斷掉；陳詩本說，現在平交道已開始裝設監視系統、緊急按鈕和照明等，柵欄放下後30秒列車會經過，呼籲柵欄放下後千萬不要過去，不管是行人或車輛應遵守停看聽。

交通部公路局邀請今年獲得「中職打擊王」、台鋼雄鷹內野手吳念庭（右三），及前職棒球員吳復連（右四）父子檔擔任宣導代言人。記者胡瑞玲／攝影
交通部公路局邀請今年獲得「中職打擊王」、台鋼雄鷹內野手吳念庭（右三），及前職棒球員吳復連（右四）父子檔擔任宣導代言人。記者胡瑞玲／攝影

行人地獄 台鐵 交通部 鐵道

延伸閱讀

棒球／玉山青棒研習營 邀吳念庭與慶應大學棒球監督擔任講師

影／喊台灣對日本不會輸 吳念庭：想和大谷翔平來場男子漢對決

中職／林安可看這裡！吳念庭：西武不需要跳舞請放心開轟

經典賽／吳念庭看中華隊贏面說「不會輸」 許願大谷破例投球

相關新聞

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

華航今年12月初時宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。今華航再度公告，宣布將自明年起，...

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費納入20及21價疫苗。疾管署長羅一鈞表...

連蔡依林都得過！雲林縣明年補助帶狀疱疹疫苗 被認為「誠意滿滿」

名人罹患帶狀疱疹的新聞時有所聞，包括藝人蔡依林、楊貴媚、苗可麗等人，都經歷過皮蛇帶來的嚴重併發症神經痛，目前至少有13個...

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。