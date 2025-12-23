影／故宮國寶首次到宜蘭「勁水國寶」今開幕 全新包裝必看3大亮點

故宮國寶首次前進東台灣來到宜蘭展出，「勁水國寶：故宮X蘭博特展」今天在蘭博開幕，故宮博物院院長蕭宗煌強調，故宮文物到各地展出，宜蘭展有3大特別之處，首次有在地珍貴文物共同與國寶展出、故宮出展的國寶多達15件、民眾透過數位AI互動可自創作品，故宮特別為宜蘭做了全新包裝。

開幕儀式由蘭陽舞蹈團帶來磅礴的「天地向陽．生生不息」揭幕演出，宜蘭代理縣長林茂盛、國立故宮博物院院長蕭宗煌等人共同見證這場集結故宮15件、宜蘭在地15件珍貴文物，共30件國寶級展件的文化盛事。

特展以「勁水」（台語「很美」之意）為名，凸顯宜蘭與水的深厚連結，全場以「水」意象貫穿策展，從故宮國寶〈霽青釉描金游魚轉心瓶〉的巧奪天工，到丸山遺址的人獸形玉玦的精湛透雕；從人氣國寶〈肉形石〉幾可亂真，到漢本遺址的骨質人形刀柄的古老智慧。在文物對話中，映照出宜蘭先民長久以來對美感的追求及對生活智慧的傳承。

特展規劃4大單元，第一單元「故宮藏品水意象」精選玉雕山水、描繪河流田園的瓷器、精緻的核舟等故宮典藏；第二單元「史前宜蘭水水遺物」考古出土遺物，先民循水而居遷徙至蘭陽平原，利用自然力量雕琢出精美工具和飾品；第三單元「好山好水孕育的物產」故宮文物與宜蘭相關的動植物豐饒景像，如牛隻耕田、魚鴨戲水等；第四單元「鏈上蘭陽」，AI生成式藝術創作。

故宮院長蕭宗煌表示，今年適逢故宮百年院慶，也是故宮北部院區開館60周年的歷史時刻，「故宮國寶出遊去」到各地展出，此次跨越雪山山脈來在蘭陽博物館，實踐全民的故宮願景，以往在別的縣市展出最多10件文物，這次宜蘭多達15件，而且首度有在地遺址出土的珍貴文物與國寶同展。

展場特別透過「山水印石」、「行跡蘭陽」及「掌上奇珍」等AI互動裝置，民眾體驗數位創作，把文物元素轉化為虛擬的宜蘭風景；故宮還攜手縣政府文化局推出「宜蘭敬好生活」品牌系列，結合10家在地文創開發66件商品，把特色伴手禮帶回家。

「勁水國寶-故宮x蘭博特展」展期至明年3月22日，周三休館，全票80元、縣民票50元，設籍本縣學生或非本縣籍但在本縣就讀學生免費入場，另有150元全館（常設展＋特展）套票及100元學生套票。 「勁水國寶：故宮X蘭博特展」今天在蘭博開幕，共有30件故宮國寶與地方遺址出土的文物一起展出。記者戴永華／攝影 「勁水國寶：故宮X蘭博特展」今天在蘭博開幕，共有30件故宮國寶與地方遺址出土文物一起展出。圖／縣府提供 「勁水國寶：故宮X蘭博特展」今天在蘭博開幕，共有30件故宮國寶與地方遺址出土的文物一起展出。記者戴永華／攝影 「勁水國寶：故宮X蘭博特展」今天在蘭博開幕，觀眾可以透過AI互動體驗，感受國寶之美。記者戴永華／攝影 「勁水國寶：故宮X蘭博特展」今天開幕，共有30件故宮國寶與地方遺址出土的文物一起展出，圖為距今3000年的狐狸狗陶偶。記者戴永華／攝影 配合特展所開發的文創商品。記者戴永華／攝影 「勁水國寶：故宮X蘭博特展」今天開幕，觀眾可以透過AI互動體驗，感受國寶之美。圖／縣府提供

