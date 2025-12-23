快訊

高麗菜豐收為平穩市場 農糧署拓展外銷市場、162公噸今封櫃

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
進入高麗菜產期今年菜質量俱佳，農糧署輔導開闢外銷，第一批9貨櫃共162公噸，今天封櫃銷往新加坡。記者蔡維斌／攝影
今年暖冬影響，第1、2期高麗菜產期接近，為避免產銷失衡衝擊農民農糧署輔導出口新加坡9個貨櫃約162公噸，今天由農糧署長姚士源親自主持封櫃，他表示，目前價格穩定，過年供應量沒問題，傳統共同運銷已過時，因應未來市場，農民走向大面積契作和加工轉型是市場趨勢，勢在必行。

農糧署統計，國內高麗菜每年種植面積約8100公頃，多數集中在冬季約4、5000公頃；目前台北果菜市場價格顯示，高麗菜均價每公斤約10元，全台每天供應量約300公噸，價格和供需尚為穩定。

為把台灣優質好菜行銷世界，農糧署輔導雲林縣崙東果菜生產合作社預計在農曆過年前出口9櫃、約162公噸到新加坡；今天農糧署長姚士源和各合作社負責人主持封櫃儀式，並扣上海關鎖，象徵台灣鮮甜高麗菜出航直銷海外市場。

姚士源說，今年初日本遇大雪成災，台灣輸日高麗菜逾4500公噸，目前進入台灣高麗菜盛產期，今年質量均佳，除了新加坡，農糧署將持續和美國、加拿大、韓國接洽，尤其日本喜歡台灣質地較硬的初秋高麗菜，期能開發更多國家，把台灣美菜行銷世界。

姚士源說，高麗菜分兩期生產，今年入冬溫度偏高，致1、2兩產期太過接近，農糧署已做好準備，近期一旦高麗菜產量出現紅色警戒，產銷失衡時，會祭出外銷、加工和國內促銷等3支箭來穩定市價。

他強調，傳統農民單打獨鬥種植運銷的模式，隨著市場需求型態的改變，已漸過時，未來各種蔬菜類只有走大面積契作、冷鏈加工，才可有效調控市場供需，穩定產銷，同時更要開擴農產加工，像高麗菜也可製成泡菜再外銷，增加收益，造福農民。

他以去年為例，農糧署設置第1期冷鏈系統，一旦出現短期產銷失衡，各場社即可透過調節，穩定菜價，兼顧農民收益，所以這才是未來該走的方向。

高麗菜 農糧署 農民 新加坡 雲林

